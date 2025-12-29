Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra obići radove na izgradnji Dunavskog koridora i najavio da će cela brza saobraćajnica Požarevac - Veliko Gradište - Golubac biti gotova sledeće godine.

"Imamo i celu magistralu, celu brzu saobraćajnicu sa obilaznicom do Golupca i idem sutra tamo da obiđem, biće sad još otvaranja. Celu završavamo sledeće godine", rekao je Vučić.

Vučić je podsetio da je puštena deonica autoputa na Moravskom koridoru od Vrnjačke Banje do Vrbe kod Kraljeva.

Sve gotovo do kraja avgusta

"Taj poslednji deo završavamo do kraja avgusta, početka septembra, tu spajalicu i obilaznicu oko Kraljeva, koja treba da spoji Adrane sa Vrbom. Dakle, sve je gotovo do kraja avgusta. Kompletan, kako kažemo, Moravski koridor", rekao je Vučić.

On je najavio da će u tom delu Srbije odmah biti nastavljena gradnja puta od Kraljeva prema Mataruškoj i Bogutovačkoj banji, Studenici, Baljevcu, Ušću, Raški, Novom Pazaru.

"Upravo krak kod Raške, dodatnih 12,5 km do Jarinja. Ako Amerikanci budu želeli i Englezi, ako budemo radili sa UK Finance, da razgovaraju s Albancima, bilo bi veoma važno da možemo da uradimo i 45 km, mi plaćamo za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji i nemamo problem sa tim, 45 km do Ibra, do Kosovske Mitrovice. Da spojimo Kosovsku Mitrovicu sa Raškom, brzom saobraćajnicom ili autoputem, sve jedno je, mi smo spremni to da platimo. Ako to ne bude, onda ćemo ići do Jarinja. Dakle, idemo dalje", rekao je Vučić.

On je kazao da je su konačno završeni svi preduslovi da se nastavi gradnja autouta od Požege preko Arilja, Ivanjice, ka Kladnicama i Dugoj Poljani u sjeničkoj opštini.

Tu će da krenu radovi sledeće godine, dodao je Vučić.

"Moramo da nastavimo radove, moramo konačno da uradimo i krenuli smo u pregovore da se hitno nastave radovi od Požege preko Užica, Gorjana, Zlakuse, Sevojna do Užica i Bele zemlje, da to uradimo svakako, da bi nam Zlatibor bio mnogo bliži, a onda ćemo malo da sačekamo i da uradimo ostatak do Kotromana prema Višegradu.

Skoro ceo Fruškogorski koridor gotov do kraja 2026.

U zapadnom delu sledeće godine završavamo deonicu Slepčević-Badovinci, dakle, to je do Pavloviće ćuprije. Kada idete od Šabac-Loznica u selu Slepčević, imate takođe brzu saobraćajnicu gde skrećete da biste išli na teritoriju Semberije, na teritoriju bijeljinske opštine. Dakle, to će biti brza saobraćajnica. U tom delu takođe imamo Kuzmin-Sremska Rača, to je zapadno - sremski deo, tih 19 kilometara, jer nam je potreban taj prelaz sa BiH, dakle, imamo ulaz u severni deo Semberije i Republike Srpske i BiH. Dakle, tih 19 kilometara je već u martu ili aprilu, najkasnije do maja", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da će skoro ceo Fruškogorski koridor biti završen do kraja sledeće godine, s izuzetkom 12 kilometara od Paragova do Petrovaradina, što će sve biti gotovo do maja 2027.

Sve je to deo projekta Ekspo, dodao je Vučić.

On je rekao da su odlično išli pripremni i početni radovi na autoputu Beograd- Zrenjanin i izrazio uverenje da bi makar neka deonica mogla da bude otvorena do kraja godine.

Vučić je kazao da se radi i brza saobraćajnica Osmeh Srbije od Bačkog Brega ka Srpskoj Crnji.

"Tu razmišljamo, ukoliko bude bila dobra rodna godina, što se našeg rasta tiče, tako se kaže, da radimo takozvanu banatsko-bačku prugu. To je veliki projekat od Pančeva gore do Subotice, završava na Bogojevu i ponovo nas spaja sa Vrbasom, da bi u Vrbasu mogli se priključite na glavni brzi voz", rekao je Vučić.

Brzi voz do Budimpešte

Vučić je rekao da će brzi voz za Budimpeštu krenuti za dva meseca i da će njime od Beograda do Budimpešte da se putuje dva sata i 45 minuta.

"Sednete u Beogradu, izađete u centru Budimpešte", rekao je on.

Dodao je da se sa Mađarima radi na olakšavanju EES sistema i da će uskoro biti organizovani sastanci sa njima kako bi se to rešilo i kako građani ne bi morali dugo da čekaju u redovima.

"Mađari su naši prijatelji, rešićemo to sa njima", rekao je on.

Dodao je i da će biti još otvaranja autoputeva.