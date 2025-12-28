Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja u "Hit tvitu" govorio i o javnom dugu Srbije. Kako je istakao, Srbija ima 41,3 odsto u odnosu na BDP.

- I onda krene "pogledajte kako su nas zadužili". Znate kolika je naša zaduženost? 37 milijardi u apsolutnom iznosu. Ništa imajući u vidu da završavamo na 80 milijardi BDP. 41 posto u odnosu na Bruto domaći proizvod. Nemačka je zadužena skoro 70 odsto. Skoro duplo po normalnim kriterijumima. A u apsolutnim brojevima 2737 milijardi. Dakle 80 puta u apsolutnim brojevima je njihov broj veći nego u Srbiji. Oni su za 30-40 odsto zaduženiji od nas. Oni ih sve vreme lažu apsolutnim brojevima. A reč je o uspešnim zemljama. Ne mogu da podnesu uspeh svoje zemlje, ne mogu da podnesu što svi jedino u Srbiji hvale ekonomiju. Srbija je jedna od 5 najmanje zaduženih zemalja u Evropi. Mi nismo krali od budućnosti naše dece, mi smo gradili i radili za budućnost naše dece

- RTB Bor je bio u minusu milijardu i 200 miliona evra. Danas je Srbija broj 1 izvoznik bakra i broj 1 ili 2 izvoznik zlata u Evropi. Amerikanci su uveli sankcije protiv Linglonga. Oni su treći izvoznik sa teritorije Srbije. Ta priča o prinudnom radu je sramotna. Preuzeli su lažnu priču sa N1 da kineski radnici tu rade pod prinudom, pošto ne mogu da nađu Srbina da im to potvrdi. I onda su oni to iskoristili kao dovoljan razlog. Nadao sam se da će američka ambasada drugačije da reaguje. Dobio sam savete da ne reagujem tako, ali ta nam fabrika drži banatski okrug. To su sve teški udarci za Srbiju. Ima mnogo patuljastih zemalja u Evropi koje dobiju mejl, samo to potvrde i svejedno im je. Kao i u našem okruženju. Ali eto da nešto kažu protiv Srbije i to je smisao.