Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je jutros, kada je reč o spoljnotrgovinskoj razmeni, da u prvih 11 meseci ove godine Srbija ima rast trgovinske razmene sa svetom, uz brži rast izvoza od uvoza.

- Izvoz je premašio 30 milijardi evra i iznosi 30,3 milijarde evra, dok je uvoz 38,1 milijardi. Ono što je važno je da imamo značajne stope rasta na ključnim izvoznim tržištima, pre svega na tržištu EU, a od pojedinačnih zemalja gde se beleži najveći rast izvoza je Italija, što ne čudi imajući u vidu da je krenuo izvoz FIAT pande. Kada se pogleda struktura našeg izvoza, gotovo trećinu čine mašine i transportni uređaji sa stopom rasta od preko deset odsto, odnosno 900 miliona evra više u odnosu na isti period prethodne godine, dok je ostvaren izvoz drumskih vozila skoro dve milijarde evra. To nam pokazuje koliko je rastu izvoza doprinela auto industrija. Ohrabrujuće su ove dobre performanse prema ključnim tržištima, u vrlo teškim i specifičnim okolnostima - ocenila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS.

Pored tržišta EU - važni partneri su i Kina, Japan i Južna Koreja

- Veliki nam je fokus na tim perspektivnim tržištima, kako za plasman srpskih proizvoda tako i za privlačenje novih investicija. Neophodno je da ih dalje diversifikujemo, te smo zato često i išli u posetu Kini i održavali sastanke, dok je sa Japanom pre nekoliko dana potpisan ugovor o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja. Sa Korejom je uspešno okončana prva runda pregovora o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini u Seulu i tokom 2026. očekujem okončanje pregovora, što će biti snažan signal za korejske investitore da ulažu u Srbiji - naglasila je ministarka Lazarević.

Osvrnula se i na svoju funkciju Komesara za EXPO 2027 Beograd za koju je do sada učešće potvrdilo 130 zemalja.

Foto: Zorana Jevtić Radonjić

- Moja uloga je interakcija i odnosi sa zemljama učesnicama, kao i sa Međunarodnim biroom za izložbe. Prethodnih dana su potpisani ugovori o učešću Irana, Ruske Federacije, dok nas očekuje još ugovora u januaru, a sledi veliki sastanak u martu 2026. sa zemljama učesnicama. Takođe, planirano je da do oktobra budu završeni paviljoni i predati zemljama učesnicama, te predstoji mnogo posla za kompaniju EXPO i čitav tim na čelu sa ministrom Sinišom Malim. Za sada smo oborili rekord po broju zemalja učesnica i borimo se da EXPO bude kruna našeg truda i razvoja te nova faza ekonomskog razvoja Srbije - zaključila je ministarka Lazarević.

Ministarka Lazarević: Cene su stabilizovane i zaustavljen je njihov rast

- Inflaciju smo definitivno uspeli da obuzdamo i da je vratimo u više nego pozitivne okvire. U novembru je iznosila 2,8 odsto, a veliki udeo u obaranju inflacije imala je upravo uredba. I Narodna banka Srbije, kao referentna institucija koja prati kretanje inflacije, u svom poslednjem izveštaju označila je uredbu kao jedan od glavnih razloga za pad inflacije. Zaustavili smo trend rasta cena koji je trajao nekoliko godina, došlo je i do efekta smanjivanja cena, pre svega cena hrane i bezalkoholnih pića. Kako uredba nije ograničila samo marže već i ostale namete koje su trgovci imali prema dobavljačima, došlo je do relaksiranja tako da je evidentno smanjivanje cena posebno kod privatnih trgovačkih marki - rekla je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević gostujući jutros na RTS u Dnevniku u 8.

Ministarka je istakla i značaj toga što su trgovci vratili akcije i što su prepoznali interes da povećaju promet.

- I sama sam se uverila u to kada sam bila u kupovini za vikend i videla da se mnogo toga žuti, odnosno da ima dosta akcija. Cene su značajno povoljnije nego pre nekoliko meseci i mislim da građani to mogu da prepoznaju. Išla sam u veću kupovinu pred Novu godinu, uzela proizvode koji su pod uredbom, i nakon toga sam uporedila na platformi za praćenje cena koliko bi me to koštalo u septembru. U mom slučaju, na 15 proizvoda koje sam kupila, račun je bio 24 odsto jeftiniji – umesto 4.850 platila sam 3.600, što je zaista velika razlika. I to svi mogu da rade - istakla je Lazarević.

Foto: Zorana Jevtić Radonjić

Komentarišući žalbe građana da im je jeftinije da kupuju u inostranstvu nego u Srbiji, Lazarević ukazuje da je situacija koju su zatekli bila kompleksna, da je rast cena trajao duže vreme, uz nedostatak većeg broja aktera na tržištu koji bi uveli neka nova pravila i borbu za jeftinije proizvode.

- Nama definitivno treba još igrača na tržištu koji će svojim dobrim poslovnim modelom i praksom uvesti ono što nama fali, a to je – pritisak na cene na dole umesto na gore, kako je kod nas bilo. Zato ćemo se truditi i raditi na tome da bude novih igrača, za koje već ima nekih najava, i to će nam biti u agendi za 2026. godinu, da intenziviramo rad na tome. Srbija je značajno tržište, pogotovo ovog dela Evrope i regiona. Čim je više trgovinskih lanaca, pogotovo respektabilnih kompanija koje imaju zavidne reference i visok nivo poslovne etike, to donosi harmoniju i niže cene, i onda se ne pitamo zašto su one u inostranstvu niže iako je nivo standarda viši - istakla je ministarka Lazarević.

Govoreći o platformi za praćenje cena u trgovinskim lancima, ministarka Lazarević je istakla da ona dobro funkcioniše i da je građani koriste.

- Podaci koje dobijamo od Kancelarije za IT pokazuju da značajno raste poseta platformi. Sledeći koraci, zajedno sa Kancelarijom za IT i eUpravu, biće nam da korišćenjem naprednih tehnologija uradimo aplikaciju na kojoj će moći da se napravi personalizovana potrošačka korpa koja će moći da se poredi kroz trgovinske lance. A svakako, za razliku od drugih portala koji postoje koji porede cene, na našoj platformi su podaci trgovaca za koje oni garantuju - naglasila je Lazarević.