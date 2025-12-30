Slušaj vest

Priča o navodnom prinudnom radu u fabrici Linglong u Zrenjaninu je sramotna izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističući da je ta kompanija treći izvoznik iz Srbije i drži ceo Srednjobanatski okrug.

- Amerikanci su uveli sankcije protiv Linglonga i niko neće da kaže ništa u ovoj zemlji po tom pitanju. To je sramotno što su uradili. A Linglong je treći izvoznik sa teritorije Srbije. Ta priča o prinudnom radu je tako sramotna. To je zastrašujuće - rekao je Vučić na TV Pink..

Predsednik je istakao da je očekivao da će američka ambasada drugačije drugačije da reaguje.

- Od koga ste očekivali da reaguje na tu priču? Ponadao sam se da će drugačije da reaguje američka ambasada odavde i neki drugi. Dobio sam savete i od naše ambasade u Vašingtonu da ne reagujem uopšte, pošto je to u pitanju Kina. Ja stvarno ne mogu da ne reagujem, pošto je to za mene u pitanju Srbija. I za mene su u pitanju više od hiljadu i po radnika, srpskih radnika, koji primaju platu u Zrenjaninu" - rekao je Vučić.

Linglong drži region

On je istakao da je "Linglong" ključna kompanija u Srednjobanatskom okrugu.

- Ta nam fabrika drži Srednjebanatski okrug. Zahvaljujući toj fabrici možemo da pomognemo i kao država da plaćamo i dalje da imaju jeftinu, a čistu pijaću vodu po prvi put u istoriji i tako dalje. Takve fabrike nas drže. To što se svi drugi u državi plaše, jer ako nešto kažu, onda neće biti pozvani na prijem četvrtog jula tamo u američku ambasadu i tako dalje, ja se ne plašim da kažem. I to su sve teški udarci za Srbiju - rekao je Vučić.

Podsetimo, Americka carinska i granična služba (CBP) izdala je 18. decembra Naredbu o zadržavanju robe (Withhold Release Order - WRO) za automobilske gume koje u Srbiji proizvodi kompanija Linglong International Europe D.O.O. Zrenjanin. Odluka je stupila na snagu odmah, a pošiljke ovih guma biće zadržavane na svim ulaznim lukama u SAD zbog, kako se navodi, dokaza koji ukazuju na korišćenje prinudnog rada u proizvodnji.

PNEUMATICI GLAVNI IZVOZNI PROIZVOD NA TRŽIŠTE SAD

Ekonomista Saša Đogović naglašava za Biznis Kurir da su pneumatici glavni domaći izvozni proizvod na tržite SAD i da će sankcije "Linglongu" dovesti do skliznuća rasta izvoza u negativnu zonu.

- Pozitivna dinamika ukupnog našeg izvoza na tržište SAD od avgusta, od kada su uvedene američke carine, osetnije je oslabila, a s obzirom da su pneumatici glavni izvozni proizvod, ta pozitivna dinamika će sada skliznuti u negativnu zonu rasta - ističe Đogović.

Najveći izvoznik u SAD

Da su američke sankcije protiv "Linglonga" udar na taj region koji inače ima ekonomskih i demografskih problema, smatra i Bojan Stanić, pomoćnik direktora za strateške analize Privredne komore Srbije.

- To je firma koja je izvozila na zapadno tržište i najveći je izvoznik iz Srbije u SAD i ona je sada praktično pod sankcijama. Sa druge strane Železara iz Smedereva je pod kvotama Evropske unije, tako da su kineke kompanije generalno na udaru zapadnih politika. I baš zbog toga mi smo imali drastičan pad direktnih investicija iz Kine. Pored toga vidimo da uprkos svemu tome Kina i dalje ostvaruje vrlo velike rezultate izvoza, tako da je u Srbiju porastao uvoz iz te zemlje za 20 odsto, a u EU za 15 procenata - ističe Stanić.

