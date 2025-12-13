Slušaj vest

Da li znate pri kojim brzinama je vaš automobil najekonomičniji?

Naravno da sve ovo zavisi od modela do modela, ali ipak postoje neka koliko-toliko univerzalna pravila koja su već dokazana. Za većinu vozila važi da ubrzate što pre, prebacite u najvišu brzinu, vozite do 90 km/h i održavate obrtaje motora od 1.500 do 2.500 o/min.

Tada je potrošnja najniža, a i najmanje opterećujete motor, preneo je sajt Revijahak.

Kada su u pitanju auto-putevi, nemačka stručna organizacija TUV preporučuje brzinu od 70 do 80 odsto maksimalne, ali tako da ne pređe 130 km/h.

Ovo pravilo (do 80 posto maksimalne brzine) važi za slabije automobile koji nemaju visoku krajnju brzinu. Automobil koji ima maksimalnu brzinu 150 km/h trebalo bi da ostane u rasponu između 105 i 120 km/h.

Kako ističu stručnjaci ako želite da uštedite na gorivu tokom voznje auto-putem svaki izbegavate upotrebu klime ukoliko baš nije neophodno. Klima povećava potrošnju na auto-putu od 0,3 do 0,7 litara na 100 km. Otvoreni prozori prave veliki otpor vazduha zato je bolje da budu zatvoreni pri većim brzinama.

Uklonite nepotrebni teret i nosače zato što, ističu stručnjaci, 50 kg viška tereta znači 2 odsto veću potrošnju goriva. Zato skinite krovne nosače ako vam nisu neophodni zato što stvaraju aerodinamički otpor do može da dovede i do 10 odsto veće potrošnje goriva.

Pre puta proverite pritisak u gumama. Nedovoljno naduvane gume povećavaju otpor kotrljanja što za posledicu ima dodatnih tri do pet odsto više potrošnje goriva. Redovno održavanje motora je ključne važnosti, a to podrazumeva čist filter vazduha, redovnu zamenu ulja, ispravan EGR, svećice (benzinci), dizne... Loše održavan motor lako troši i do 20 odsto više goriva, naglašavaju stručnjaci.