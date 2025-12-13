Kako da trošite minimalno goriva na auto-putu: Ovo je od ključne važnosti, drastično smanjuje potrošnju
Da li znate pri kojim brzinama je vaš automobil najekonomičniji?
Naravno da sve ovo zavisi od modela do modela, ali ipak postoje neka koliko-toliko univerzalna pravila koja su već dokazana. Za većinu vozila važi da ubrzate što pre, prebacite u najvišu brzinu, vozite do 90 km/h i održavate obrtaje motora od 1.500 do 2.500 o/min.
Tada je potrošnja najniža, a i najmanje opterećujete motor, preneo je sajt Revijahak.
Kada su u pitanju auto-putevi, nemačka stručna organizacija TUV preporučuje brzinu od 70 do 80 odsto maksimalne, ali tako da ne pređe 130 km/h.
Ovo pravilo (do 80 posto maksimalne brzine) važi za slabije automobile koji nemaju visoku krajnju brzinu. Automobil koji ima maksimalnu brzinu 150 km/h trebalo bi da ostane u rasponu između 105 i 120 km/h.
Kako ističu stručnjaci ako želite da uštedite na gorivu tokom voznje auto-putem svaki izbegavate upotrebu klime ukoliko baš nije neophodno. Klima povećava potrošnju na auto-putu od 0,3 do 0,7 litara na 100 km. Otvoreni prozori prave veliki otpor vazduha zato je bolje da budu zatvoreni pri većim brzinama.
Uklonite nepotrebni teret i nosače zato što, ističu stručnjaci, 50 kg viška tereta znači 2 odsto veću potrošnju goriva. Zato skinite krovne nosače ako vam nisu neophodni zato što stvaraju aerodinamički otpor do može da dovede i do 10 odsto veće potrošnje goriva.
Pre puta proverite pritisak u gumama. Nedovoljno naduvane gume povećavaju otpor kotrljanja što za posledicu ima dodatnih tri do pet odsto više potrošnje goriva. Redovno održavanje motora je ključne važnosti, a to podrazumeva čist filter vazduha, redovnu zamenu ulja, ispravan EGR, svećice (benzinci), dizne... Loše održavan motor lako troši i do 20 odsto više goriva, naglašavaju stručnjaci.
Biznis Kurir/ Kamatica