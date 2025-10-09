Slušaj vest

Pogrešan pritisak u gumama ne samo da povećava potrošnju goriva, već može dovesti i do opasnih situacija u vožnji. Iako mnogi vozači zanemaruju redovne provere, one su ključne za bezbednost.

Optimalan pritisak vazduha za zimske, letnje ili gume za sva godišnja doba zavisi prvenstveno od vozila, a tačne specifikacije propisuje proizvođač. Ove informacije obično možete pronaći na jednom od sledećih mesta: na nalepnici sa unutrašnje strane B-stuba na strani vozača, sa unutrašnje strane poklopca rezervoara za gorivo, u pretincu za rukavice ili u uputstvu za upotrebu vozila.

Alternativno, možete potražiti vrednosti u onlajn tabelama. Važno je znati da pritisak mora biti prilagođen opterećenju vozila – potrebno ga je povećati kada je vozilo potpuno natovareno. Ako želite da uštedite još više goriva, možete malo povećati pritisak za 0,2 do 0,3 bara iznad preporučene vrednosti, ali to može smanjiti udobnost vožnje jer gume postaju tvrđe. Neki proizvođači čak navode dve vrednosti: nižu za udobnost i višu za ekonomičniju vožnju.

Koliko često treba proveravati pritisak u gumama?

Stručnjaci preporučuju proveru pritiska u gumama svake dve nedelje, ali malo vozača to radi. Redovne provere su neophodne za bezbednost, jer prenizak pritisak može učiniti vaše vozilo nestabilnim i, u najgorem slučaju, može izazvati opasno pucanje gume. Kod novijih automobila, sistemi za praćenje pritiska u gumama (TPMS) će vas upozoriti na problem, a mnogi takođe prikazuju tačan pritisak na displeju.

Čak i sa TPMS-om, i dalje se preporučuje ručna provera s vremena na vreme, posebno ako primetite promene u ponašanju vozila, neobične zvukove ili ako jedna guma deluje više ispumpano od ostalih. Čak i mala odstupanja od samo 0,5 bara mogu povećati vaš zaustavni put i povećati potrošnju goriva za oko 0,3 litra na 100 kilometara.

Najbolji merači pritiska u gumama u testu

Ako se odlučite za kupovinu sopstvenog merača, testovi vam mogu pomoći u izboru. Prema jednom od njih, pobednik testa je Flaig sa ocenom 1,4 (vrlo dobro). Slede ga AstroAI (1,7 – dobro) i ATsafepro (2,1 – dobro). Mannesmann merač je ocenjen kao zadovoljavajući (3,3), Qwork kao dovoljan (3,6), dok je Michelin merač dobio nedovoljnu (5,0) ocenu u testu.

Posledice nepravilnog pritiska u gumama

Vožnja sa preniskim pritiskom čini automobil „sunđerastim“ i nestabilnim, što je posebno primetno prilikom promene trake. U ekstremnim slučajevima može se aktivirati i ESP sistem, što je jasan znak da treba odmah da proverite gume. S druge strane, nešto viši pritisak (0,2 do 0,3 bara) se smatra bezbednim i može smanjiti potrošnju, piše Indeks.

Međutim, znatno previsok pritisak je opasan jer smanjuje površinu kontakta gume sa površinom, što rezultira lošim prianjanjem, posebno na mokrim putevima. Takođe dovodi do neravnomernog habanja gazećeg sloja i skraćuje vek trajanja gume.

Kako pravilno izmeriti pritisak?

Najlakši način da proverite i dopunite gume je na benzinskoj pumpi, gde je usluga obično besplatna. Ključno je proveriti pritisak na hladnim gumama, idealno pre nego što počnete da vozite ili nakon što pređete samo nekoliko kilometara do najbliže pumpe.

Topli vazduh se širi, što može dovesti do netačnog, višeg očitavanja. Prilikom provere, ne zaboravite rezervnu gumu, ako je imate. Provera je obavezna pre svakog dužeg putovanja ili prilikom sezonske promene guma.