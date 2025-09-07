Isključivanje start-stop sistema u automobilu može skupo da vas košta.

Vlasnici vozila sa turbopunjačima su posebno zabrinuti. Proizvođači obećavaju smanjenje potrošnje goriva od tri do 10 procenata, a u uslovima gustog gradskog saobraćaja uštede mogu dostići i do 15 procenata.

Gašenje motora dok vozilo miruje takođe smanjuje emisiju štetnih gasova, što je ključni argument u borbi protiv zagađenja vazduha u urbanim centrima. Međutim, iza ovih impresivnih brojki krije se druga strana priče koja izaziva ozbiljnu zabrinutost kod vlasnika vozila.

Opterećenje

Glavni razlog za skepticizam leži u dodatnom opterećenju koje sistem stavlja na ključne komponente automobila. Iako proizvođači tvrde da su vozila sa start-stop tehnologijom opremljena ojačanim delovima, činjenica je da se starter i baterija koriste neuporedivo češće nego kod vozila bez ovog sistema. Umesto da se pali nekoliko puta dnevno, motor se pali desetine puta tokom samo jedne gradske vožnje.

To neminovno dovodi do bržeg habanja. Vozila sa ovom tehnologijom zahtevaju posebne, znatno skuplje baterije (AGM ili EFB) i izdržljivije alnasere. Kada dođe vreme za zamenu, troškovi mogu daleko premašiti uštedu goriva, pretvarajući ekološku meru u finansijski teret za vlasnika.

Preporučuje se da se nakon brze vožnje motor ostavi da radi u praznom hodu najmanje minut kako bi se turbina ohladila, što direktno onemogućava start-stop sistem. Upravo zato mnogi vozači isključuju sistem iz predostrožnosti kako bi sačuvali jednu od najskupljih komponenti modernih motora.

Odluka zavisi od vozača

Odluka o korišćenju start-stop sistema u krajnjoj liniji zavisi od vozača, ali postoje situacije u kojima je njegova deaktivacija gotovo obavezna. U „start-stop“ vožnji sa veoma kratkim intervalima zaustavljanja, sistem čini više štete nego koristi jer je opterećenje komponenti maksimalno, a ušteda goriva zanemarljiva.

Takođe, pri veoma niskim spoljnim temperaturama ili kada je motor pod većim opterećenjem, kao što je vuča prikolice, pametnije je poštedeti bateriju i starter dodatnog opterećenja. Iako su proizvođači automobila uložili značajan trud u prilagođavanje vozila, odmeravanje potencijalnih ušteda u odnosu na rizik skupih popravki navodi mnoge da pritisnu dugme označeno sa „A“ i preuzmu kontrolu nad svojim motorom.