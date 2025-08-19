NAJBANALNIJI PROPUST ZBOG KOJEG VAŠ AUTOMOBIL NEĆE PROĆI TEHNIČKI - Mnogi zaborave da bez jedne stvari ne smeju ni da se upute do servisa, a kazne su ogromne!
Putovanja, bez obzira na dužinu, nose određene rizike, od manjih povreda do ozbiljnijih situacija. Komplet prve pomoći ne samo da je zakonska obaveza, već je i važan alat za bezbednost. Koliko je važna redovna provera njegovog sadržaja i roka trajanja istraživala je Kurir televizija u razgovoru sa automobilistom Čedomirom Brkićem.
- Rok trajanja prve pomoći je 5 godina. U slučaju da je istekla, kupite novu, njena cena se kreće od 1.400 do 2.000 dinara. Postoje apoteke koje vrše zamenu starih za nove i onda je doplata samo 900 dinara, pod uslovom da nije korišćena - objašnjava Brkić.
Napomenuo je i važnost poseda prve pomoći, a naročito prilikom tehničkog pregleda.
- Svaki tehnički pregled je obavezan da pregleda da li imate prvu pomoć i njenu ispravnost. Kazne za njeno odsustvo uopšte nisu male. Nemojte da zbog toga rizikujete.
Kako je letnja sezona i dalje u toku, mnogi se odlučuju da na putovanje krenu upravo svojim atomobilom, a često se desi da njegvu ispravnost ne provere na pravi način. Brkić je napomenuo koje su najvažnije komponente koje je potrebno prekontrolisati.
- Obaveza je uraditi mali servis, pre svega pred put. Sve tečosti, motorno ulje, rashladnu, kočionu i tečnost za stakla. Obavezno je uraditi kontrolu filtera kabine i staviti filter koji ima aktivni ugalj. Potrebno je na putu koristiti i kvalitetne sunčane naočare. Vodite računa o napumpanosti pneumatika.
