Slušaj vest

Putovanja, bez obzira na dužinu, nose određene rizike, od manjih povreda do ozbiljnijih situacija. Komplet prve pomoći ne samo da je zakonska obaveza, već je i važan alat za bezbednost. Koliko je važna redovna provera njegovog sadržaja i roka trajanja istraživala je Kurir televizija u razgovoru sa automobilistom Čedomirom Brkićem.

- Rok trajanja prve pomoći je 5 godina. U slučaju da je istekla, kupite novu, njena cena se kreće od 1.400 do 2.000 dinara. Postoje apoteke koje vrše zamenu starih za nove i onda je doplata samo 900 dinara, pod uslovom da nije korišćena - objašnjava Brkić.

Foto: Kurir Televizija

Napomenuo je i važnost poseda prve pomoći, a naročito prilikom tehničkog pregleda.

- Svaki tehnički pregled je obavezan da pregleda da li imate prvu pomoć i njenu ispravnost. Kazne za njeno odsustvo uopšte nisu male. Nemojte da zbog toga rizikujete.

Kako je letnja sezona i dalje u toku, mnogi se odlučuju da na putovanje krenu upravo svojim atomobilom, a često se desi da njegvu ispravnost ne provere na pravi način. Brkić je napomenuo koje su najvažnije komponente koje je potrebno prekontrolisati.

NAJBANALNIJI PROPUST ZBOG KOJEG VAŠ AUTOMOBIL NEĆE PROĆI TEHNIČKI - Mnogi zaborave da bez jedne stvari ne smeju ni da se upute do servisa, a kazne su ogromne! Izvor: Kurir televizija

- Obaveza je uraditi mali servis, pre svega pred put. Sve tečosti, motorno ulje, rashladnu, kočionu i tečnost za stakla. Obavezno je uraditi kontrolu filtera kabine i staviti filter koji ima aktivni ugalj. Potrebno je na putu koristiti i kvalitetne sunčane naočare. Vodite računa o napumpanosti pneumatika.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs