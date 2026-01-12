Slušaj vest

Akcije Alfabeta su nastavile da rastu u četvrtak, podižući tržišnu vrednost kompanije na 3.930 milijardi dolara dolara. Proizvođač čipova Nvidia je na prvom mestu sa 4.500 milijardi dolara, prenosi SEEbiz.

Tržišna vrednost Epla je 3.830 milijardi dolara. Alfabet je skočio na drugo mesto u sredu, ali se razlika između dve kompanije povećala u četvrtak, jer su akcije Alfabeta porasle, dok su akcije Epla pale šesti dan zaredom.

Padovi poslednjih dana izbrisali su skoro pet procenata tržišne kapitalizacije Apple-a, odnosno skoro 200 milijardi dolara, prema podacima DPA.

Kompanija Alfabet je prvi put od 2019. godine pretekla Epl svojim ponovnim usponom na Vol stritu. Analitičari kažu da je to rezultat agresivnog upada Alfabeta u veštačku inteligenciju.

Kurir Biznis/B92

