Kompanije iz Srbije, predvođene Privrednom komorom Srbije, predstavile su stavove naše privrede u Evropskom parlamentu preduzeća 2025 (European Parliament of Enterprises), koji je okupio u Briselu više od 700 preduzetnika iz cele Evrope.

Učešće srpske delegacije bila je odlična prilika da naše kompanije sa evropskim kolegama i institucijama razgovaraju o ključnim pitanjima za razvoj ekonomije, kao i o perspektivama Srbije na jedinstvenom tržištu Evropske unije.

Svake dve godine, Srbija i Privredna komora Srbije imaju priliku da povedu grupu kompanija koje, u okviru najveće evropske poslovne asocijacije Eurochambres, zauzimaju mesta poslanika u Evropskom parlamentu i direktno iznose stavove pred Evropskim parlamentom i Evropskom komisijom, rekao je Mihailo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije.

“Srpski privrednici su u Briselu govorili o ekonomskim izazovima, procesu pristupanja Evropskoj uniji i implementaciji Plana rasta za Zapadni Balkan. Za nas je najvažnije da budemo deo evropskog ekonomskog prostora, jer Srbija ne može bez Evropske unije i najbolje ekonomske saradnje“, istakao je Vesović.

Ukazuje da je važno da se što hitnije prevaziđu izazovi poput dugih čekanja na granicama, priznavanja raznih sertifikata ili kvota za čelik koje utiču na našu konkurentnost. Pomenuli smo i temu CBAM-a i sve drugo što pogađa našu privredu“, istakao je predstavnik PKS.

„Eurochambres nastaviće da zastupa interese privrede pred evropskim donosiocima odluka. Bez konkretnih reformi, bez hrabrosti da pojednostavimo propise i ubrzamo donošenje odluka, ne možemo ići napred,“ izjavio je predsednik Eurochambresa Vladimir Dlouhi.

Deregulacija je, po njegovim rečima, preduslov za oslobađanje energije preduzetnika i Evropa mora pažljivije da sluša glas svojih kompanija ,motora svake promene.

Adrijana Račanović, iz kompanije Comtrade, istakla je da je učešće na Evropskom parlamentu preduzeća izuzetna prilika da se podele stavovi i iskustva sa evropskim kolegama kao i da se razgovara o priključivanju domaće privrede jedinstvenom tržištu Evropske unije, izazovima i perspektivama.

Evropski parlament preduzeća, koji organizuje Eurochambres, svake druge godine omoguća evropskoj privredi da iznese svoje stavove i viđenja u institucijama EU.