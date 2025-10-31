Slušaj vest

Povodom Svetskog dana štednje, Agencija za osiguranje depozita, Udruženje banaka Srbije i Privredna komora Srbije organizovale su konferenciju „Štednja u bankama i alternative: motivi i navike građana“, u cilju isticanja činjenice da štednja u bankama ostaje ključna za finansijsku stabilnost i ekonomski rast, dok se građanima otvaraju i nove mogućnosti ulaganja kroz osiguranje i investicione fondove.

Tokom 2025. godine dinarska i devizna štednja dostigle su rekordne nivoe, uprkos globalnim neizvesnostima. Posebno je izražen rast dinarske štednje, što odražava poverenje građana u domaću valutu i stabilnost finansijskog sistema. Od početka primene Strategije dinarizacije 2012. godine, dinarska štednja porasla je više od 11 puta, a u tekućoj godini povećana je za 14,5 milijardi dinara (7,6%), dostigavši oko 206 milijardi dinara krajem oktobra.

U strukturi štednje najviše raste oročenje do godinu dana, posebno štednja od šest meseci do godinu dana koja čini više od polovine ukupne dinarske štednje (52,5%). Učešće dinarske štednje u ukupnoj sada iznosi oko 10%, dok je 2012. bilo ispod 2%.

Osiguranje depozita kao garancija sigurnosti građana

Dr Ljubica Pantelić, vršilac funkcije direktora Agencije za osiguranje depozita, istakla je značaj sistema osiguranja depozita:

- Najvažnije nam je da građani znaju da je njihova štednja u sigurnim rukama, osigurana sistemom osiguranja do 50.000 evra. To je trošak koji snose banke na osnovu svoje zakonske obaveze, ukoliko do osiguranog slučaja dođe. Izuzetno nam je važno da širimo finansijsku pismenost, da ljudi znaju da je bankarski sistem stabilan, siguran i dodatno obezbeđen sistemom osiguranja depozita.

Ovaj sistem predstavlja ključni mehanizam zaštite poverenja u finansijski sektor i jedan je od temelja stabilnosti bankarskog sistema Srbije.

Rast štednje kao oslonac privrednog razvoja

Marina Papadakis, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, naglasila je važnost štednje za ukupnu ekonomsku aktivnost:

- Štednja je najznačajniji izvor finansiranja banaka i ključ finansiranja kreditne aktivnosti, bez rasta kreditne aktivnosti nema ni privrednog rasta. Vrlo smo ponosni što možemo da istaknemo da štednja u bankama u poslednjih 10 godina beleži kontinuirani rast, a posebno ohrabruje to što raste udeo dinarske štednje u ukupnoj štednji. Pre desetak godina štednja u domaćoj valuti iznosila je nešto manje od 2%, a danas se ta cifra približila 10%.

Papadakis je dodala i da štednja u evrima beleži višestruki rast, što potvrđuje poverenje građana u stabilnost bankarskog sektora, dodatno podržanog sistemom osiguranja depozita.

- Nastavićemo sa promocijom štednje uz razne programe, a posebno smo ponosni na program edukacije u školama.

Osiguranje i investicioni fondovi

Milo Marković, član izvršnog odbora „Dunav osiguranja“, istakao je prednosti i ulogu osiguranja u procesu štednje.

- Prednosti koje nudi osiguranje su brojne, pre svega, ono predstavlja jedinu alternativu za štednju koja obezbeđuje finansijsku sigurnost članova porodice ukoliko dođe do tragičnog događaja. Tu je i garantovana i konkurentna kamatna stopa, uz dugoročne garancije s obzirom na to da su ugovori između 5 i 25 godina. Osiguranje je snažan podsticaj i garancija za stabilnu privredu i socijalnu aktivnost u našoj zemlji.

Stanislava Petković, generalna direktorka društva za upravljanje investicionim fondovima „Vista Rica“, ukazala je na rast imovine pod upravljanjem fondova i značaj informisanosti građana:

- Imovina pod upravljanjem investicionih fondova u Srbiji je u eksponencijalnom rastu i trenutno iznosi 2 milijarde evra. Smatramo da je edukacija najbitnija, važno je poslati poruku da postoje alternative za štednju, ali da je informisanost građana ključna.