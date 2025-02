Štednja u domaćoj valuti u poslednjih dvanaest godina je povećana gotovo jedanaest puta. Brži rast dinarske štednje u odnosu na deviznu, doveo je do rasta njenog učešća u ukupnoj štednji sa 1,87% u decembru 2012. godine na 9,60% u decembru 2024. godine.

Кada se posmatra njena struktura u drugoj polovini 2024. godine, rast je najizraženiji kod štednih uloga ročnosti od šest do dvanaest meseci (22,5 milijardi dinara), koji su i najzastupljeniji u štednji (53,7%). Umerenije povećanje beleži se kod štednje ročnosti od tri do šest meseci (8,6 milijardi dinara) i kod štednje po viđenju (6,3 milijarde dinara), dok je štednja ročnosti od jedne do dve godine smanjena (za 9,1 milijardu dinara – deo ovog smanjenja duguje se kalendarskom efektu prestupne 2024. godine).