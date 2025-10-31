Slušaj vest

Javna rasprava o Programu ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2040. sa projekcijama do 2050. godine, za period od 2026. do 2028. godine, održana je danas u Privrednoj komori Srbije. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike, Sonja Vlahović, rekla je da Strategija razvoja energetike kao prioritete ističe energetsku bezbednost, razvoj tržišta energije i sveukupnu tranziciju ka održivoj energetici.

- Program ostvarivanja Strategije sadrži aktivnosti koje je potrebno realizovati u naredne tri godine ( 2026-2028 ) kako bi se ostvarili usvojeni ciljevi. To znači definisane nosioce, rokove, potrebna sredstva i potencijalne izvore finansiranja, kao i ključne efekte sprovedenih mera na energetski sektor - rekla je Vlahovićeva otvarajući javnu raspravu u Privrednoj komori Srbije.

Najveći udeo u planiranim investicijama imaju projekti u elektroenergetici, pre svega u oblasti obnovljivih izvora energije. Realizacija svih definisanih mera treba da rezultira bezbednijim, zelenijim i konkurentnijim energetskim sektorom Srbije, rekla je državna sekretarka.

1/5 Vidi galeriju Srbija ulazi u eru zelene energije: Nove mogućnosti skladištenja gasa i veće rezerve nafte garantuju sigurnost Foto: Nenad Kostić, EMIJO

- Sprovođenje Programa, između ostalog, treba da doprinese povećanju udele OIE u proizvodnji električne i toplotne energije od osam, odnosno tri odsto, jačanju prenosnih kapaciteta i efikasnijem upravljanju distributivnim sistemom, kao i većem značajnom smanjenju potrošnje energije. Rezultat sprovođenja planiranih aktivnosti biće i dodatnih 400 miliona kubnih metara za skladištenje gasa i mogućnost godišnjeg uvoza ukupno 2,3 milijarde kubnih metara gasa interkonekcijama koje treba da budu izgrađene sa Rumunijom i Severnom Makedonijom. Takođe, planirani su i diverzifikacija snabdevanja sirovom naftom i povećanje obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata - navela je Vlahovićeva.

Državna sekretarka je pozvala nadležne institucije, preduzeća i druge zainteresovane da uzmu učešće u javnim raspravama i da svojim komentarima, predlozima i primedbama doprinesu poboljšanju svih predloženih propisa i dokumenata.

Zajedno sa Programom ostvarivanja Strategije razvoja energetike RS do 2040. sa projekcijama do 2050. godine, za period od 2026. do 2028. godine, na javnoj raspravi nalazi se i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Programa na životnu sredinu.