Narodna banka Srbije obaveštava javnost da 1. decembra 2025. godine počinje s radom Centralni registar elektronskih menica (CReM), čime će biti omogućeno izdavanje i korišćenje menica u elektronskom obliku, koje su se do sada koristile isključivo u papirnoj formi, na meničnom blanketu.

S tim u vezi, Izvršni odbor i guverner Narodne banke Srbije su 29. oktobra 2025. godine doneli Odluku o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja, kao i izmene i dopune Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta i Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

CReM je savremena digitalna platforma koju je razvila Narodna banka Srbije i koja omogućava da se sve radnje u vezi s menicama – njihovo kreiranje, izdavanje, prenos, podnošenje na naplatu i brisanje – obavljaju elektronski, brzo, efikasno i bez papirne dokumentacije. To će značajno ubrzati poslovanje i uštedeti vreme i troškove kako privredi tako i građanima. Svi podaci o elektronskim menicama biće bezbedno čuvani u CReM-u kao sastavnom delu Registra menica i ovlašćenja, koji ima pravni

status javne knjige – što će obezbediti potpunu transparentnost, pouzdanost i pravnu sigurnost u prometu elektronskih menica.

Klijenti će Centralnom registru pristupati preko aplikacija elektronskog, odnosno mobilnog bankarstva, uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa (ConsentID aplikacija Кancelarije za IT i elektronsku upravu) za potpisivanje elektronskih menica i drugih bitnih radnji. Za upotrebu elektronske menice u sudskom i izvršnom postupku koristiće se izvod iz

CReM-a, kao javna i verodostojna isprava koju izdaje Narodna banka Srbije.

Posebno ukazujemo na to da je odlukom Narodne banke Srbije utvrđeno da će ukupne naknade za izdavanje i korišćenje elektronskih menica za privredu i građane biti niže u odnosu na postojeće naknade koje banke naplaćuju za papirne menice. Očekujemo da će klijenti banaka prepoznati ovu prednost, iako će i dalje imati mogućnost izbora između elektronske i

papirne menice, a taj izbor banke su dužne da poštuju.

Banke su obavezne da od 1. decembra 2025. godine omoguće korišćenje elektronskih menica svim pravnim licima i preduzetnicima – svojim klijentima, a od kraja novembra 2026. godine i građanima. Time će se zaokružiti mogućnosti za potpunu digitalizaciju bankarskih poslova koji uključuju izdavanje menica i ukinuti potreba za odlaskom u banku radi njihovog popunjavanja.

Narodna banka Srbije ovim projektom još jednom dokazuje potpunu posvećenost daljem unapređenju, digitalizaciji i sigurnosti finansijskog sistema, uz očigledne koristi za građane i privredu.