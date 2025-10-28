Narodna banka Srbije uputila zvaničan dopis bankama da spreme ponudu za zaposlene i penzionere sa primanjima do 100.000 dinara

Slušaj vest

Dinar danas neznatno menja vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,2516 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,2527 dinara za evro.

Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.