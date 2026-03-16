Slušaj vest

Investitor Carski Square planira izgradnju 123 nova stana, dok bi "Parno kupatilo braće Krsmanović“ trebalo da postane objekat kulture.

Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje između ulica Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu otkriva nam, između ostalog, i mogućnost izgradnje 12.700 m² novih stambenih i poslovnih kapaciteta.

Naručilac Plana je preduzeće Carski Square d.o.o. iz Beograda, nosilac izrade Plana je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, dok je obrađivač Plana beogradski IBM Consult, sa Ivanom Stanojević, dia, kao odgovornim urbanistom.

Šta se planira u Cara Dušana

Granicom Plana obuhvaćen je blok 32, između ulica Cara Dušana, Kapetan Mišine, Skender-begove i ulice Kneginje Ljubice, koji je definisan PDR-om za područje između ulica Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu, opština Stari Grad.

Područje obuhvaćeno granicom Plana je površine oko 0,75 hektara. U okviru granice predmetnog bloka, na adresi Cara Dušana 45a, nalazi se spomenik kulture „Parno kupatilo braće Krsmanović“, utvrđen za kulturno dobro.

Foto: Dado Đilas

Planirane površine javne namenе su Zona J9 - ustanove kulture (Krsmanovićevo kupatilo), dok u površine ostale namene spadaju Zona S5 - višeporodično stanovanje u formiranim gradskim blokovima u centralnoj i srednjoj zoni grada (podzona višeporodično stanovanje S5.1 i S5.2) i Zona M1 - mešoviti gradski centar u zoni centra Beograda.

Objekat kulture "Parno kupatilo braće Krsmanović“, trebalo bi da sadrži galeriju i izložbeni prostor, a u njemu je predviđeno održavanje raznih manifestacija sa kulturnim, naučnim i edukativnim sadržajem, navodi se u Planu.

Što se tiče površina ostalih namena, postojeća BGRP stanovanja biće uvećana za 1.400 m², dok će mešoviti gradski centar doneti još 9.040 m² stanovanja i 2.260 m² poslovanja, čime dolazimo do ukupno 12.700 novih poslovnih i stambenih kvadrata.

Orijentaciona je procena da će na predmetnom području biti izgrađena 123 nova stana, koji je postati dom za 369 novih stanovnika, dok će broj zaposlenih pasti sa 72 na 28, jer u postojećem stanju uključuje zaposlene u objektima koji se ruše.

Primedbe na planirana rešenja do 21. aprila