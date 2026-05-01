Fjučersi nafte marke "brent" za jul porasli su za 1,04 dolara, na 111,44 dolara po barelu, dok su fjučersi nafte marke "vest Teksas" porasli za 41 cent, na 105,48 dolara po barelu, kao posledica iranske blokade Ormuskog moreuza, i američke blokade iranskih luka za izvoz sirove nafte.

Cene nafte rastu od kraja februara kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael napale Iran, što je dovelo do zatvaranja Ormuskog moreuza i prekida isporuka oko jedne petine svetskih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa, prenosi Rojters.

Cene nafte marke "brent" porasle su za 50 odsto samo u martu.

Kurir Biznis/Telegraf

