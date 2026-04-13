Slušaj vest

Cene nafte su ponovo porasle iznad 100 dolara po barelu, nakon što su energetska tržišta danas otvorena u Aziji, posle pregovora između SAD i Irana koji su tokom vikenda završeni bez novog sporazuma, a američki predsednik Donald Tramp najavio da će blokirati iranske luke.

Globalna referentna cena sirove nafte marke Brent porasla je za 7,3 odsto na 102,30 dolara, dok je cena nafte West Texas Intermediate porasla za 8,7 odsto na 104,94 dolara.

Neuspeh pregovora tokom vikenda izazvao je zabrinutost da će se globalna energetska kriza produbiti, prenosi BBC.

Cena nafte pala je znatno ispod 100 dolara prošle srede nakon što su Vašington i Teheran pristali na uslovni dvonedeljni sporazum o prekidu vatre koji uključuje otvaranje Ormuskog moreuza, ključnog trgovačkog plovnog puta.

Moreuz, kroz koji prolazi petina svetskih pošiljki energenata, postao je ključna tačka rata sa Iranom nakon što je Teheran uzvratio na američko-izraelske napade preteći da će napasti brodove koji pokušaju da ga koriste.

Pošiljke su uglavnom u zastoju od početka sukoba 28. februara, iako su neke zemlje poput Indije i Malezije ispregovarale bezbedan prolaz za svoje brodove.

Foto: Shutterstock

Prekid je doveo do skoka cena energije širom sveta.

Razgovori između SAD i Irana pažljivo su praćeni zbog znakova da će se poremećaji u isporukama nafte kroz Ormuski moreuz uskoro smanjiti, rekao je ekonomista Čua Jeov Hvi sa singapurskog Tehnološkog univerziteta Nanjang.

- Cene nafte će verovatno ostati povišene jer očekivanja sada zavise od toga da li će blokada biti u potpunosti sprovedena, da li će se poremećaji u brodarstvu proširiti i da li će se diplomatija nastaviti - rekao je on.

Glavni berzanski indeksi u Aziji pali su u jutarnjem trgovanju.

Japanski indeks Nikei 225 pao je za 1 odsto, dok je južnokorejski Kospi pao za 0,8 odsto. Zemlje u Aziji su posebno teško pogođene posledicama rata u Iranu, jer su u velikoj meri zavisne od nafte sa Bliskog istoka.

Fjučersi američkih akcija takođe su ukazivali na niže otvaranje akcija na Vol Stritu.

Fjučersi na akcije su sporazum između investitora o kupovini ili prodaji imovine u određenom trenutku u budućnosti po utvrđenoj ceni i mogu ukazivati na smer kretanja tržišta.

Cene energije i finansijska tržišta širom sveta doživeli su velike promene poslednjih nedelja, jer investitori reaguju na dešavanja u sukobu.

Cena nafte marke "brent" pala je na oko 90 dolara po barelu 8. aprila, nakon što su SAD i Iran dogovorili uslovni dvonedeljni prekid vatre koji je uključivao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Cene su od tada bile nestabilne jer su rasle sumnje u to da li će primirje trajati i kako su se izraelski napadi na Liban nastavljali.

Tramp je u nedelju na društvenoj mreži "Truth Social" rekao da će SAD početi da blokiraju sve brodove koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza.

Centralna komanda SAD (Centcom) je kasnije saopštila da će blokada saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka početi u danas u 10.00 časova po istočnom vremenu (16 časova po srednjeevropskom vremenu).

Biće primenjena "nepristrasno protiv brodova svih zemalja koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja", saopštio je Centcom u objavi na društvenim mrežama.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, koji je predvodio delegaciju Teherana na pregovorima u Pakistanu, rekao je da Iran "neće podlegnuti bilo kakvoj pretnji", u saopštenju koje su preneli lokalni mediji.

Iranske pomorske snage Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštile su da će se svaki vojni brod koji se približi moreuzu smatrati kršenjem primirja između Vašingtona i Teherana i da će se sa njim "strogo postupati".