Evropa bi mogla da se suoči sa ozbiljnim nedostatkom avionskog goriva već za tri nedelje ukoliko se Ormuski moreuz ponovo ne otvori, upozorava Međunarodni savet aerodroma (ACI).

Persijski zaliv predstavlja ključni izvor snabdevanja, jer obezbeđuje približno 50 odsto ukupnog uvoza goriva za avione u Evropi.

Ključne tri nedelje

- Kriza u snabdevanju bi ozbiljno poremetila rad aerodroma i vazdušnu povezanost - sa rizikom od teških ekonomskih posledica za pogođene zajednice i za Evropu - napisao je generalni direktor ACI Europe Olivije Jankovec u pismu evropskim komesarima za energetiku i turizam.

On je naglasio da bi, ukoliko se prolaz kroz Ormuski moreuz ne uspostavi ponovo na stabilan i značajan način u naredne tri nedelje, Evropska unija mogla da se suoči sa sistemskim nedostatkom mlaznog goriva, prenosi BBC.

Obustava letova i povećanje cena karata

Mnoge avio-kompanije već su reagovale povećanjem cena karata i obustavom pojedinih letova, bilo iz bezbednosnih razloga ili zbog smanjene isplativosti.

Prošle nedelje cena mlaznog goriva u Evropi dostigla je rekordnih 1.838 dolara po toni, dok je pre početka rata iznosila 831 dolar.

Jankovec je pozvao Evropsku uniju da reaguje, ističući da "oslanjanje samo na tržišne snage i prilagođavanje nije opcija", kao i da su članice ACI sve zabrinutije zbog dostupnosti goriva, naročito pred početak letnje turističke sezone. Takođe je ukazao na nedostatak sistemskog praćenja i procene proizvodnje i dostupnosti mlaznog goriva na nivou cele EU.

ACI Europe predlaže da se Unija uključi u zajedničku nabavku goriva za avione, kao i da se privremeno ublaže ograničenja i regulative koje se odnose na njegov uvoz. U pismu koje je ACI uputio Evropskoj komisiji 9. aprila, a koje je prvi objavio Fajnenšel tajms, navedeno je: "Ova kriza bi takođe trebalo da bude prilika za jačanje podrške proizvodnji i pristupačnosti SAF-a (održivog avijacijskog goriva)."

Ugroženi aerodromi

Jankovec je upozorio da aerodromi sa manje od milion putnika godišnje već imaju problema sa održivošću, čak i bez dodatnog pritiska koji bi izazvala nestašica goriva.

Dodao je da bi trenutna situacija mogla dodatno da oslabi njihovu stabilnost i ugrozi lokalne zajednice, što bi moglo imati šire posledice po evropsku povezanost. Vazdušni saobraćaj svake godine doprinosi evropskoj ekonomiji sa oko 851 milijardu evra i obezbeđuje približno 14 miliona radnih mesta.

Međunarodni savet aerodroma, koji okuplja oko 600 aerodroma iz pedesetak zemalja, pozvao je Brisel na hitno praćenje dostupnosti i snabdevanja gorivom u narednih šest meseci, imajući u vidu nagli rast cena kerozina usled rata na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza.

Pored toga, ACI traži i ublažavanje pojedinih evropskih propisa, posebno onih koji se odnose na smanjenje emisije metana u energetskom sektoru.

Sukob na Bliskom istoku započeo je 28. februara izraelskim i američkim bombardovanjem Irana, nakon čega je Teheran odgovorio, između ostalog, blokadom pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske nafte, kerozina i gasa. Iako je od utorka uveče na snazi krhko primirje, posledice sukoba dovele su do naglog rasta cena kerozina, čak izraženijeg nego kod sirove nafte.