Slušaj vest

Narodna Demokratska Republika Alžir jedna od 137 zemalja, koja su potvrdile svoje učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, i koja će tokom 93 dana izložbe predstaviti svoj jedinstveni spoj kulture, tradicije i savremene kreativnosti, pozivajući posetioce da dožive bogatstvo njenog identiteta.

Kao najveća zemlja Afrike i raskršće civilizacija, Alžir nudi izuzetno kulturno i prirodno bogatstvo. Između Sredozemnog mora, planina Atlasa i prostranstva Sahare, otkrivaju se raznovrsni pejzaži koji su vekovima oblikovali način života, tradiciju i duh ove zemlje.

Bogata istorija Alžira ogleda se u brojnim lokalitetima pod zaštitom UNESKO-a, kao što su Timgad, Džemila, Tipasa, Kasba u Alžiru i dolina M’Zab. Ovi spomenici svedoče o slojevitom nasleđu od numidskog i rimskog, do arapskog i osmanskog uticaja koji zajedno grade jedinstveni kulturni identitet zemlje.

Muzika zauzima centralno mesto u alžirskoj kulturi. Raj, upisan na listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva, jedan je od najprepoznatljivijih muzičkih izraza, dok žanrovi kao što su čabi (chaabi), andaluzijska, kabilska, gnava i targui muzika svedoče o bogatstvu i raznovrsnosti zvuka Alžira.

Alžir potvrdio učešće na Ekspo 2027: Raskršće civilizacija, kulture savremene energije i iskustva ispunjenih zvucima, bojama i susretima Foto: Ekspo 2027

Sport i tradicionalne veštine takođe imaju važno mesto u društvu. Fantazija, spektakularna konjička disciplina sa dubokim istorijskim korenima, simbolizuje snagu, ponos i zajedništvo. Istovremeno, brojni festivali, poput Međunarodnog festivala Timgad, okupljaju umetnike i publiku iz celog sveta.

Alžirska gastronomija predstavlja spoj ukusa i tradicija od kuskusa i tađina do slatkiša sa urmama i medom odražavajući berbersko, arapsko, afričko i mediteransko nasleđe.

Danas se Alžir sve više okreće inovacijama i mladima, čija energija donosi nove oblike izražavanja i savremeni pristup kulturi, povezujući tradiciju sa digitalnim dobom.

„Učestvovanje Alžira na Ekspu 2027 Beograd donosi jedinstvenu priču o susretu kultura, tradicije i savremene energije. Njihovo bogato nasleđe i snažna kulturna scena potpuno će se uklopiti u temu ‘Igra(j) za čovečanstvo’, a sigurni smo da će njihovo predstavljanje inspirisati i povezati posetioce iz celog sveta“, izjavio je direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Na Ekspo 2027 Beograd, Alžir će predstaviti doživljaj u kojem se susreću muzika, sport, kultura i inovacije. Kroz snagu tradicije i energiju novih generacija, posetioci će otkriti zemlju koja živi u harmoniji između nasleđa i budućnosti.

Alžir nije samo mesto on je iskustvo ispunjeno zvucima, bojama i susretima, koje na jedinstven način oslikava duh teme: „Igra(j) za čovečanstvo sport i muzika za sve“.