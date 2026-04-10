Ekspo 2027, koji će se održati od 15. maja do 15. avgusta naredne godine pod sloganom "Igra za čovečanstvo - sport i muzika za sve" okupiće države kako bi istražile ujedinjujuću snagu kreativnosti, sporta i tehnološkog napretka, navodi list.

Ističe se da za Srbiju, ovaj događaj predstavlja i globalnu prezentaciju i temeljni stub njene nacionalne razvojne strategije "Skok u budućnost - Srbija 2027", koja obuhvata velika ulaganja u infrastrukturu, digitalizaciju i održivi rast, a da u globalnom kontekstu, Južna Afrika vrši procenu svog učešća, prepoznajući izložbu kao stratešku platformu za jačanje međunarodnih partnerstava, promociju investicija i predstavljanje svojih kulturnih i ekonomskih potencijala.

List dalje ocenjuje da Srbija koristi Ekspo 2027 kao pokretač transformacije, kao i da će izložbeni prostor u Surčinu, koji se prostire na 25 hektara, obuhvatiti nacionalne paviljone, Ekspo selo, tematske parkove i naprednu infrastrukturu osmišljenu da podrži i sam događaj i dugoročni urbani razvoj.

Naglašava se da se značajna ulaganja usmeravaju i u transport, energetiku i digitalnu infrastrukturu, čime se dodatno učvršćuje ambicija Srbije da se pozicionira kao regionalni lider u oblasti inovacija.

Digitalna transformacija

- Jedna od istaknutih inicijativa jeste integracija najsavremenije tehnologije u program izložbe, uključujući i održavanje Gitex AI Serbia 2027. godine, događaj koji će okupiti svetske lidere u oblasti veštačke inteligencije i digitalne transformacije u Beogradu, dodatno jačajući njegov značaj u sve više tehnološki orijentisanom svetu - navodi Mail&Guardian.

Kako se navodi, posetioci Beograda imaće priliku da istraže i bogato kulturno nasleđe grada, a ikonične lokacije kao što su Trg republike, živahna Knez Mihailova ulica i veličanstveni Hram Svetog Save pružaju uvid u istoriju i tradiciju Srbije, dok moderni "Beograd na vodi" prikazuje njen savremeni urbani razvoj.

- Kako se pripreme ubrzavaju, Expo 2027 Beograd se oblikuje kao mnogo više od globalne izložbe - on postaje platforma za povezivanje, saradnju i zajednički napredak. Sa regionalnim partnerima već uključenim i obećavajućim oblicima saradnje koji se naziru, scena je spremna da Južna Afrika da značajan doprinos ovom globalnom događaju - navodi list.

U tekstu se podseća da se visoka delegacija Južne Afrike nedavno sastala sa srpskim partnerima u okviru procesa procene, a da je ključnu ulogu u omogućavanju ovih kontakata imao počasni konzul Južne Afrike u Srbiji, profesor Marko Bumbaširević, čiji su napori pomogli povezivanju delegacije sa važnim kulturnim i institucionalnim akterima u Srbiji.

Muzej afričke umetnosti

Među značajnim momentima posete bila je i tura kroz Muzej afričke umetnosti - prvi i jedini muzej u jugoistočnoj Evropi koji je u potpunosti posvećen afričkoj umetnosti i kulturi. Poseta je otvorila razgovore o potencijalnom prisustvu Južne Afrike u toj instituciji tokom Expo 2027, navodi list uz ocenu da bi takav projekat omogućio autentičnu platformu za predstavljanje bogatog umetničkog nasleđa Južne Afrike, uz istovremeno jačanje kulturne diplomatije između dve zemlje.

- Taj projekat takođe pruža priliku da se učešće Južne Afrike proširi izvan klasičnog nacionalnog paviljona, ugrađujući njen kulturni narativ u okvire uspostavljene evropske institucije posvećene afričkom izražavanju - navodi list.

Potencijalno učešće Južne Afrike odražava i širu regionalnu dinamiku, s obzirom na to da su njeni susedi, Lesoto i Esvatini, već potvrdili svoje učešće na izložbi, a ta regionalna zastupljenost ukazuje na sve veću vidljivost južne Afrike na globalnoj sceni i otvara prostor za zajedničko pripovedanje, kulturne prezentacije i inicijative za promociju investicija.

- Centralne teme izložbe - sport, muzika, inovacije i kreativnost, usko se poklapaju sa nacionalnim identitetom Južne Afrike. Sport, posebno, već dugo predstavlja snažnu ujedinjujuću silu u južnoafričkom društvu, dok muzika i kreativne industrije nastavljaju da igraju ključnu ulogu u kulturnom izražavanju i ekonomskom razvoju. Ove zajedničke vrednosti pozicioniraju Južnu Afriku kao prirodnog učesnika u široj priči izložbe - navodi se u listu.

Dodaje se da za Južnu Afriku, učešće na Ekspo 2027 donosi brojne strateške koristi jer pruža platformu za promociju trgovine i investicija, posebno u sektorima kao što su obnovljivi izvori energije, turizam i digitalna ekonomija, a omogućava i jačanje diplomatskih veza sa Srbijom i širim evropskim regionom, uz istovremeno učvršćivanje njene uloge kao jednog od vodećih glasova Globalnog juga.

- Podjednako važno je i predstavljanje kulturne raznolikosti Južne Afrike. Od tradicionalnih umetničkih formi do savremenog dizajna i muzike, kreativne industrije ove zemlje imaju potencijal da očaraju globalnu publiku. Prisustvo na Ekspo 2027 omogućilo bi Južnoj Africi da ispriča svoju priču na dinamičan i privlačan način - piše list.

Naglašava se i da bilo kroz inovacije, kulturu ili saradnju, prisustvo Južne Afrike na Ekspo 2027 ima potencijal da odjekne daleko izvan izložbenog prostora - jačajući veze, otvarajući nove mogućnosti i slaveći zajednički ljudski duh koji leži u srcu teme "Igra za čovečanstvo".