Ipak, stručnjaci upozoravaju: način na koji ih koristite može napraviti razliku koja se jasno vidi na računu za struju.

Jedna od najčešćih grešaka krije se u temperaturi. Mnogi veruju da će niža temperatura bolje očuvati hranu, pa bez razmišljanja "pojačavaju" hlađenje. Međutim, svaki stepen niže znači veću potrošnju. Idealna temperatura za frižider je oko 4°C, dok zamrzivač najbolje funkcioniše na -18°C. Sve ispod toga najčešće je nepotrebno - ali se itekako naplaćuje kroz račun.

Ne držite dugo otvorena vrata

Još jedan tihi problem je svakodnevna navika otvaranja vrata. Svaki put kada frižider ostane otvoren duže nego što je potrebno, topli vazduh ulazi unutra. Uređaj tada mora da radi intenzivnije kako bi ponovo postigao željenu temperaturu. Kada se to ponavlja više puta dnevno, potrošnja raste - neprimetno, ali konstantno.

Lokacija uređaja je takođe ključna, iako se retko uzima u obzir. Frižider koji stoji pored šporeta, radijatora ili je izložen direktnom suncu troši znatno više energije. Razlog je jednostavan - mora da se hladi u toplijem okruženju. Uz to, nedostatak prostora oko uređaja sprečava pravilnu ventilaciju, što dodatno povećava opterećenje.

Zamrzivač krije još jednu zamku: led. Naslage leda deblje od nekoliko milimetara deluju bezazleno, ali zapravo smanjuju efikasnost uređaja i povećavaju potrošnju struje. Redovno odmrzavanje nije samo pitanje higijene - već i direktne uštede.

Greška sa odlaganjem hrane

Mnogi prave grešku i kada odlažu hranu. Stavljanje toplih jela u frižider naglo podiže unutrašnju temperaturu, zbog čega uređaj mora da "radi prekovremeno". Stručnjaci savetuju da se hrana prvo ohladi na sobnoj temperaturi, pa tek onda odloži.

Zanimljivo je da ni prepunjen frižider nije dobar saveznik štednje. Kada je pretrpan, hladan vazduh ne može ravnomerno da cirkuliše. S druge strane, potpuno prazan frižider takođe nije idealan, jer nema šta da zadrži hladnoću. Ravnoteža je ključ - i u ovom slučaju.

Na kraju, često zanemarena, ali važna stavka su gumene zaptivke na vratima. Ako ne naležu dobro, hladan vazduh “beži”, a uređaj radi više nego što bi trebalo. Jednostavna provera i povremeno čišćenje mogu sprečiti nepotrebne gubitke energije. Frižider i zamrzivač možda deluju kao "tihi pomagači" u domaćinstvu, ali bez pravilnog korišćenja lako postaju tihi potrošači koji povećavaju račun iz meseca u mesec.

Dobra vest je da rešenje ne zahteva velika ulaganja - već samo malo pažnje i promenu svakodnevnih navika.

Jer kada je reč o štednji struje, ponekad je dovoljno da zatvorite vrata - bukvalno.