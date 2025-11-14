Računi za struju mogu da budu niži i do 6%

Kako bi pomogli ljudima da odmah smanje troškove, energetski savetnici izdvojili su tri najčešća "nevidljiva“ potrošača struje u domaćinstvima, koje preporučuju da se zamene ili potpuno izbace tokom zimskih meseci.

Stare halogene i klasične sijalice

One troše i do 80% više energije od LED rasvete, a u prosečnom stanu čine 10 do 15% ukupnog računa. Stručnjaci savetuju da se što pre zamene LED sijalicama, posebno u prostorijama koje se najčešće koriste – dnevnoj sobi i kuhinji.

Punjači i uređaji ostavljeni u utičnici

Mnogi aparati troše struju čak i kada su u standby modu. Prosečno domaćinstvo može da potroši oko 58 W neprekidno samo zbog uređaja koji su uključeni, što godišnje iznosi i desetine evra. Nova evropska regulativa (EU 2023/826) propisuje da uređaji u standby režimu moraju imati veoma nisku potrošnju – ali stari modeli to uglavnom ne ispunjavaju.

Neispravni i zastareli kućni aparati

Stari radijatori, grejalice, dotrajale klime, loše rerne i ugradne ploče troše drastično više energije. Studije pokazuju da stariji uređaji troše u proseku oko 28% više struje nego novi, efikasniji modeli. Ako se koriste svakodnevno, mogu povećati račun za čak 20 do 40%.