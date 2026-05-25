Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom i potpisivanja bilateralnih sporazuma obratio se na Instagram stranici buducnostsrbijeav.

- Nastavljajući put koji smo zacrtali potpisivanjem Zajedničke izjave o produbljivanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i zajedničke budućnosti u novoj eri u Beogradu pre dve godine, danas smo otvorili nova poglavlja saradnje u oblastima ekonomije, nauke, inovacija, obrazovanja i zajedničkog razvoja inicijative "Pojas i put". Potpisivanjem brojnih sporazuma dodatno smo učvrstili temelje partnerstva koje donosi konkretne rezultate za građane Srbije i menja lice naše zemlje.

Posebnu pažnju posvetili smo novim investicijama, infrastrukturnim projektima, razvoju industrije, energetike, modernih tehnologija, veštačke inteligencije, digitalnog sektora i dodatnom jačanju trgovinske saradnje između naših zemalja.

1/6 Vidi galeriju Ceremonija uručenja Medalje prijateljstva predsedniku Vučiću u Kini

Za Srbiju, potpisivanje današnjih sporazuma predstavljaju mnogo više od diplomatije. Oni su potvrda iskrenog prijateljstva, uzajamnog poštovanja i poverenja koje smo godinama gradili i čuvali. Srbija nikada neće zaboraviti poštovanje koje nam je predsednik Si Đinping ukazao, niti sve ono što je učinio za naš narod.

Srbija će to umeti da poštuje i pamti - napisao je Vučić na Instagramu.