Živa ograda danas nije samo način da se ogradi dvorište, već i važan dekorativni detalj koji doprinosi urednijem izgledu bašte i većoj privatnosti. U Srbiji su poslednjih godina posebno tražene lovor višnja, tuje i ligustrum, jer brzo rastu, lepo izgledaju i često predstavljaju praktičnije i estetski lepše rešenje od klasičnih metalnih, betonskih ili drvenih ograda.

Cene sadnje žive ograde razlikuju se u zavisnosti od vrste biljke, veličine sadnica i gustine sadnje. Najpovoljnija opcija je ligustrum, čije sadnice koštaju oko 50 dinara po komadu. Za jedan dužni metar potrebno je između devet i 11 sadnica, pa sadni materijal za metar ograde košta približno od 450 do 600 dinara.

Lovor višnja je skuplja varijanta, ali pruža luksuzniji izgled. Manje sadnice trenutno koštaju između 300 i 650 dinara, dok formirani žbunovi mogu biti skuplji od 2.000 dinara. Preporučeni razmak pri sadnji je od 40 do 60 centimetara.

Tuja Smaragd i Tuja Columna i dalje su među najpopularnijim izborima jer ostaju zelene tokom cele godine i dobro podnose mraz, sušu i gradske uslove. Cena zavisi od visine sadnica, manje se mogu kupiti za nekoliko stotina dinara, dok veće i formirane biljke koštaju znatno više.

Kada se uračunaju priprema zemljišta, kopanje kanala, đubrivo i profesionalna sadnja, ukupna cena žive ograde u Srbiji uglavnom se kreće između 1.500 i 6.000 dinara po dužnom metru.

Kako se održava živa ograda

Prve dve godine su najvažnije za razvoj biljaka. U tom periodu potrebno je redovno zalivanje, povremeno prihranjivanje, orezivanje radi formiranja guste ograde i uklanjanje korova oko korena. Najpogodnije vreme za sadnju je proleće ili jesen, dok se sadnice iz saksija mogu saditi gotovo tokom cele godine.

Šta je trenutno najbolji izbor

Za luksuzniji izgled i veću privatnost najčešće se bira lovor višnja. Tuje su dobar izbor za zimzelenu ogradu koja ne zahteva mnogo održavanja, dok je ligustrum najisplativija opcija kada je cena glavni faktor.

Sve više ljudi u Srbiji danas kombinuje različite vrste biljaka kako bi živa ograda izgledala prirodnije i bogatije, umesto klasičnih jednoličnih redova tuja koji su godinama bili najčešći izbor.