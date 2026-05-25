Potvrda ove vladine mere, koja je rezultat dvogodišnje inicijative Hrvatske stranke penzionera, očekuje se početkom nedelje, a kritike su već stigle, prenosi Index.hr.

Za mnoge penzionere, život nakon radnog veka svodi se na puko preživljavanje.

- Da nemam ćerku, verovatno bih bio na Lovrincu, a imam prosečnu penziju. Jao, ne mogu da odem na kafu! A radio sam dobre poslove u banci. Mogu da odem da gledam more i da mu se divim - kaže za RTL Stjepko Tranfić iz Splita.

Slično razmišlja Barbara Hubzin iz Zagreba: "Štedim, šta mogu da uradim? Svaki evro se računa - od 10. do 10. u mesecu".

Niko Međulović iz Zagreba se takođe snalazi kako može.

"Malo popravljam bicikle i zaradim nekoliko evra - tako živim", rekao je.

Šta donosi ukidanje poreza?

Na pitanje o ukidanju poreza na penzije, vicepremijer Tomo Medved je kratko odgovorio: "Imaćete sve informacije na vreme".

Kako je Index.hr saznao iz Vlade, konačni obračuni i predlozi stići će u ponedeljak.

- Godišnje se od poreza na penzije prikupi 180 miliona evra, tako da će se godišnje penzionerima u džepove vratiti 180 miliona evra, a najviše koristi će možda imati penzioneri u Gradu Zagrebu - objasnio je poslanik Veselko Gabričević.

Više od 1.230.000 građana u Hrvatskoj prima penziju. Prosečna penzija je 689 evra, a medijalna 513 evra. Oni sa penzijom većom od 600 evra plaćaju porez, i to samo na iznos koji prelazi tu granicu. Trenutno ima nešto više od 490.000 takvih penzionera. Procenjuje se da bi penzije u rasponu od 600 do 1.000 evra mogle da se povećaju za pet do nekoliko desetina evra.

Podeljene reakcije penzionera

Reakcije na najavljenu meru su podeljene.

- Barem nešto, radujete se svakom povećanju, sad ćemo videti koliko će biti. Zapravo, ja se ničemu ne radujem - rekla je Marija Protić iz Splita.

Tomislav Ivšić smatra da je "svako povećanje dobro, koliko god da ga bude".

Mnogi su, međutim, skeptični.

- Ništa, stvarno nije ništa, cene hrane su previše porasle. Bar 1.200 kad bi bila penzija, ja imam 666,50, kad bi bilo bar 1200, a da ne moram da gledam da li kupujem bananu za 89 centi ili 1,49 - rekla je Anita Milanović iz Zagreba.

Jovica Sunajko se slaže sa njom:

- To nije ništa, biće dobro za one sa visokim penzijama, za one sa malim je premalo.

Kritike na najavljenu mjeru

Upravo je to stav predsednika Bloka penzionera zajedno, Milivoja Špike, koji oštro kritikuje meru koja bi mogla da stupi na snagu sledeće godine.

- Oni između 600 i 1.000 evra dobijaće u proseku 20 evra. Ali to se odnosi samo na visoke penzije, dakle prvenstveno na povlašćene penzije i ni na koga drugog - objasnio je Špika.

- Tražimo da se minimalne penzije nadoknade, a radničke penzije povećaju za najmanje 20 odsto, a onda ćemo prihvatiti ovaj porez - dodao je.

S druge strane, Veselko Gabričević iz HSU kaže da je sa Vladom dogovoreno da, uzimajući u obzir inflaciju, prosečna penzija do kraja mandata dostigne 800 evra. Između najava, zahteva i proračuna, većina penzionera i dalje čeka ono što im je najvažnije - dostojanstvenu starost.