Novi Yugo ponovo je postao glavna tema u evropskim automobilskim krugovima, a ugledni nemački i austrijski mediji uveliko pišu o povratku najpoznatijeg jugoslovenskog brenda na veliku scenu!

Nakon što je prošle godine srpski preduzetnik iz Nemačke, Aleksandar Bjelić, čovek koji je otkupio prava na ime Yugo, podigao prašinu objavljivanjem dizajnerskih rendera, sada stižu konkretni tehnički detalji koji zvuče i više nego obećavajuće.

Na nedavnoj konferenciji SEE Automotive u Beogradu, otkrivene su dalje faze ovog ambicioznog koncepta, a ono što je najviše zaintrigiralo zapadne medije jesu podaci o pogonu i ciljanoj ceni. Za razliku od papreno skupih modernih automobila, novi Yugo bi trebalo da košta oko 12.000 evra, što ga u startu pozicionira kao jedan od najpristupačnijih novih automobila u Evropi. Iza ovog projekta stoji Bjelićeva jasna vizija da dugoročno pozicionira brend kao proizvođača pristupačnih, ali visoko efikasnih vozila.

Trošiće samo 2,2 litra na 100 km

Ono što je posebno zanimljivo jeste tehnologija ispod haube. Novi model neće biti ni klasičan benzinac, ni čisti “električar” koji vas tera da satima visite na punjačima. Planirano je da Yugo dobije hibridni pogon sa tehnologijom produživača dometa (range-extender). U praksi, to znači da će motor sa unutrašnjim sagorevanjem prvenstveno služiti kao generator za proizvodnju električne energije.

Sistem neće zahtevati nikakvo eksterno punjenje na kabl, a pogon bi trebalo da podržava različite vrste goriva. Prema prvim najavama, novi Yugo će trošiti kao upaljač u idealnim uslovima, potrošnja će iznositi neverovatna 2,2 litra na 100 kilometara.

Što se tiče dizajna, novi model ostaje veran atraktivnoj studiji prikazanoj ranije u Minhenu, a koju potpisuje dizajner iz Zrenjenina, Darko Marčeta. U planu je kompaktni hečbek sa troja vrata, čistih i oštrih linija, sa naglašenom sportskom orijentacijom koja podseća na slavne dane Jugića, ali u modernom ruhu.

Prema ranijim najavama i planovima kompanije, prvi, potpuno funkcionalni prototip bi trebalo da bude zvanično predstavljen 2027. godine, na izložbi Expo u Beogradu. Da li će iz ovog hrabrog projekta i sjajnih rendera zaista nastati serijski model koji ćemo viđati na ulicama, ostaje da se vidi, ali činjenica da nemački i austrijski mediji već uveliko računaju na njega, govori da je priča i te kako ozbiljna. Čak se priča i da bi kupci trebalo da se pronađu među srpskom dijasporom širom Evrope, odnosno da se igra na kartu nostalgije.

- YUGO ne pokušava da stvori jednostavno više tehnologije, više funkcija ili veću složenost. Naprotiv: YUGO svesno pita šta je ljudima i tržištima širom sveta zaista potrebno! Pristupačna, dostupna i realno upotrebljiva mobilnost postaće jedan od najvećih globalnih izazova narednih godina. Upravo zato se YUGO fokusira na efikasnosti i inteligentnoj hibridizaciji umesto jednostranih rešenja - ne manje, već prava stvar - verovatno najbolje opisuje pravac kretanja kompanije YUGO - napisao je Aleksandar Bjelić na svom “Linkedin” profilu.

Za kraj, čekamo odgovor na verovatno i najvažnije pitanje: Gde će se novi Yugo 2027. sklapati? Jasno je da to ne može da bude u "rodnom" Kragujevcu, jer je Zastava fabrika sada u rukama grupe Stellantis. Cena od 12.000 evra, čak i nešto više, za sada može da se postigne samo u Kini. Videćemo da li je to put koji će da nas odvede ka novim Jugiću!