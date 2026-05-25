Iako je pompezno najavljen kao sistem koji će ubrzati i olakšati prelazak granice, EES sistem za registraciju ulaska i izlaska na granicama Šengena, funkcioniše znatno teže nego što je planirano.

Zašto EES sistem ne funkcioniše kako je zamišljeno?

Iako je realno očekivati da će se situacija popraviti kada se sistem razradi i kada većina putnika bude već registrovana, problem ponovo predstavlja stara boljka Evropske unije - decentralizacija i velika autonomija svake članice u načinu na koji sprovodi zajedničke odluke EU.

Građane Bosne i Hercegovine najviše brine način primene ovog sistema u Hrvatskoj, s obzirom na to da najveći broj građana upravo preko te zemlje ulazi u Evropsku uniju.

Kakvi problemi su se pojavili u Hrvatskoj?

Iako je Hrvatska veoma ambiciozno krenula u uvođenje EES sistema, ubrzo su se pojavili problemi koji su izazvali ogromne gužve na kopnenim graničnim prelazima.

Sagovornik upućen u problematiku primene ovog sistema, koji nije mogao javno da govori jer nije imao ovlašćenje, objasnio je da su hrvatski zvaničnici uveravali Brisel da će biti primer uspešnog funkcionisanja sistema i da su sa tom namerom i krenuli, ali da je početni entuzijazam znatno opao nakon što su se pojavili problemi.

Naš sagovornik tvrdi da najveći problem nije u Hrvatskoj i da se MUP ozbiljno potrudio da sistem funkcioniše, već da je problem u povezivanju podataka i načinu na koji je osmišljen sistem prikupljanja informacija.

Koliko traje obrada putnika na granici?

Prema procenama Evropske komisije, graničnim službenicima zemalja članica trebalo je manje od jednog minuta da obrade jednog putnika. Međutim, praksa je pokazala da je to gotovo nemoguće i da je za jednog putnika potrebno više od tri minuta.

To je dovelo ne samo do velikih gužvi, već je otvorilo i pitanje letnje turističke sezone u zemljama Evropske unije koje u velikoj meri zavise od sezonskog turizma, poput Hrvatske.

Šta kaže Evropska komisija o EES sistemu?

U Direkciji za migracije i unutrašnje poslove Evropske komisije tvrde da je EES sistem doprineo boljoj zaštiti evropskih granica i navode da je značajno smanjen broj ilegalnih prelazaka granice.

- U prvih šest meseci rada države članice registrovale su više od 66 miliona ulazaka i izlazaka, a 32.000 osoba kojima nije bio dozvoljen ulazak u EU dobilo je zabranu ulaska - navode oni.

Ipak, indirektno priznaju da problemi postoje, pošto su istakli da će tokom naredne godine biti uloženi dodatni napori u "konsolidaciju postignutog, rešavanje preostalih poteškoća i jačanje spremnosti za aktuelne i buduće izazove“.

Šta EU planira dalje da menja?

Kada je reč o EES sistemu, posebno je naglašena dalja digitalizacija procesa.

- Komisija će tokom 2026. godine predstaviti zakonodavni predlog o digitalizaciji procesa povratka, sa ciljem razvoja digitalnih sistema za upravljanje predmetima u ovoj oblasti i smanjenja administrativnog opterećenja nacionalnih vlasti - navodi Evropska komisija.