Krajem 2026. godine, ETIAS sistem postaće obavezno odobrenje za putovanja za sve posetioce iz zemalja koje su u bezviznom režimu, a koji planiraju ulazak u brojne evropske države unutar Evropske unije. Međutim, ono što mnogi još uvek ne znaju jeste da će nova onlajn prijava podrazumevati i takozvane automatske zdravstvene provere, koje za cilj imaju rano otkrivanje i sprečavanje potencijalnih epidemijskih rizika.

Kako je navedeno na zvaničnom sajtu ETIAS-a, razumevanje ovih provera je ključno za putnike kako bi izbegli kašnjenja, dodatne provere ili čak potpuno odbijanje ulaska u EU pre samog polaska.

Podsetimo i da EES sistem ulaska i izlaska iz zemalja EU u punom kapacitetu stupa na snagu 10. aprila, na Veliki petak, kada počinju uskršnji praznici i školski raspust i kada će veliki broj naših građana krenuti na put u inostranstvo. U punom kapacitetu znači da će sistem raditi non-stop, od 00 do 24 časa, za razliku od sada kada je bio aktivan povremeno, nekoliko sati tokom dana.

Šta su ETIAS zdravstvene provere i kako funkcionišu

Provere javnog zdravlja u okviru ETIAS sistema deo su skrininga koji se obavlja u trenutku kada podnesete svoju onlajn prijavu.

Cilj ovog zdravstvenog skrininga je da vlastima pomogne da pregledaju putnike i identifikuju one koji bi mogli predstavljati visok epidemijski rizik pre nego što uopšte stignu do Šengenske zone, navode.

Samu prijavu popunjavate onlajn na zvaničnom ETIAS sajtu i unosite osnovne lične i putne podatke. Sistem automatski procenjuje ove informacije nakon slanja obrasca.

- Sistem ne prikuplja detaljne medicinske kartone. On proverava indikatore rizika koji mogu biti povezani sa javnozdravstvenim upozorenjima ili epidemijama vezanim za međunarodna putovanja - napominju.

Koje podatke ćete morati da priložite

Kada podnesete ETIAS obrazac, sistem pokreće automatizovane provere koje analiziraju dostavljene informacije. Podaci se upoređuju sa indikatorima rizika koje koriste evropske vlasti.

- Sistem funkcioniše pod nadzorom Evropske komisije i graničnih vlasti u državama učesnicama. Ove provere podržavaju iste granične politike koje se primenjuju u Šengenskom prostoru - dodaju.

Pored osnovnih informacija kao što su ime, datum i mesto rođenja, adresa, trenutno zanimanje i detalji iz biometrijskog pasoša, sistem će zahtevati i podatke o vašoj istoriji putovanja.

Kako bi procenili rizike, vlasti mogu zahtevati odgovore na sledeća pitanja:

Prethodna putovanja: Bićete upitani o obrascima vaših prethodnih putovanja i da li su vam vlasti ikada ranije naredile da napustite neku zemlju.

Bićete upitani o obrascima vaših prethodnih putovanja i da li su vam vlasti ikada ranije naredile da napustite neku zemlju. Krizna žarišta: Neka pitanja se odnose na ranija putovanja u područja u kojima vladaju sukobi, nestabilnost ili epidemijski rizici.

Neka pitanja se odnose na ranija putovanja u područja u kojima vladaju sukobi, nestabilnost ili epidemijski rizici. Međunarodni alarmi: Skrining može da se ukrsti sa međunarodnim sistemima za praćenje zdravstvenih rizika, kako bi se uočili putnici povezani sa regionima koji se suočavaju sa značajnim zdravstvenim problemima.

Posebno se naglašava da su tačni podaci od presudne važnosti. Netačne informacije, pa čak i pogrešno uneti podaci iz pasoša, mogu sprečiti odobrenje ili izazvati probleme prilikom granične kontrole.

Šta se dešava nakon prijave i da li mogu da me odbiju

Za veliku većinu putnika, proces će biti brz i bezbolan - odobrenje se dobija u roku od nekoliko minuta nakon automatskih provera. Odobrenje ostaje validno za više putovanja, sve dok vam važi i pasoš.

Međutim, ukoliko automatski sistem detektuje određeni indikator rizika, vaša prijava može biti "flegovana", odnosno obeležena za dodatnu proveru. Ovo ne znači automatski da ste odbijeni! Vaš slučaj može biti poslat nacionalnim vlastima država članica EU na ručni pregled, kako bi se utvrdilo da li je zabrinutost opravdana. U nekim slučajevima, od putnika se može tražiti da dostave dodatne informacije.

Mali broj prijava može biti odbijen ukoliko se utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za ulazak. Imajte na umu najvažniju stvar: ETIAS odobrenje vam dozvoljava da putujete, ali ne garantuje i sam ulazak u EU. Granična policija na kontrolnom punktu vrši finalnu inspekciju i donosi konačnu odluku.

Kako da se pripremite i izbegnete stres pred put

Da bi vaše letovanje, poseta rodbini ili poslovni put protekli bez trzavica, stručnjaci preporučuju sledeće korake:

Prijavite se na vreme: Podnesite ETIAS prijavu pre nego što platite avio-karte i smeštaj. Rana prijava smanjuje rizik od propadanja putovanja ukoliko vlasti budu zahtevale dodatne provere.

Podnesite ETIAS prijavu pre nego što platite avio-karte i smeštaj. Rana prijava smanjuje rizik od propadanja putovanja ukoliko vlasti budu zahtevale dodatne provere. Dvaput proverite podatke: Brzi pregled unetih informacija sprečava greške u kucanju koje mogu usporiti dobijanje odobrenja. Svi uneti podaci moraju da se poklapaju sa onima u zvaničnim dokumentima.

Brzi pregled unetih informacija sprečava greške u kucanju koje mogu usporiti dobijanje odobrenja. Svi uneti podaci moraju da se poklapaju sa onima u zvaničnim dokumentima. Pratite zdravstvena pravila EU: Ukoliko dođe do vanrednih situacija u javnom zdravlju, pravila ulaska se mogu promeniti. Preporučuje se da redovno proveravate zvanična ažuriranja i razmislite o putnom osiguranju koje pokriva zdravstvene incidente tokom boravka.

Podsetimo, počev od poslednjeg kvartala 2026. godine, ETIAS će biti obavezan za ulazak u 30 evropskih zemalja za kratkoročne boravke.

Reč je o onlajn sistemu koji unapred proverava putnike iz zemalja kojima viza nije potrebna pre njihovog dolaska u Šengensku zonu - i koji će se plaćati 20 evra po osobi.

I i kada startuje ETIAS, u zemlje EU ulazićemo po EES sistemu. Bez ovog papira nećete moći da uđete u EU.