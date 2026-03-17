Mesec i po dana nakon štrajka vozača kamiona Zapadnog Balkana koji su protestvovali zbog novog EES sistema na granicama EU koji im je praktično onemogućio da rade svoj posao, ništa se nije promenilo. Situacije je iz dana u dan sve gora po vozače, a došlo je i do raskola među prevoznicima.

Suočeni sa masovnim vraćanjem sa hrvatske granice, vozači kamiona iz BiH najavljuju protest već 23. marta, dok su udruženja iz Srbije odlučila su da sačekaju 14. april nadajući se da će se nešto u međuvremenu promeniti.

EU reaguje samo na pritisak

Predsednik Udruženja vozača „381“ Srđan Tošić, koji se već više od 20 godina bavi ovim poslom, rekao je za Biznis Kurir da su videli da nadležni iz EU jedini na pritisak reaguju.

- Kad pritisak popusti odmah stižu informacije tipa "snađite se". Da se razumemo, ja prvi sam za razgovor kao način da se pronađe rešenje za naše probleme, nisam za proteste i pritiske, ali izgleda da je to jedini način da ih privolimo na dijalog. Naš stav je bio da ponovo pokušamo da "pritisnemo" nadležne iz EU, a plan B je bio da nam barem 15 dana pre uvođenja EES sistema u punom kapacitetu (10. april) lepo kažu da od naših zahteva nema ništa, pa da se selimo, a ne da dođemo u situaciju da nemamo kud - kazao je on.

Tošić naglašava da ne želi da komentariše odluku beogradskog udruženja o prolongiranju štrajka na 14. april, ali postavlja pitanje šta je sada plan.

- Suštinske probleme koje imamo u sektoru kao što su plate gurnuli smo pod tepih zarad interesa svih nas da možemo da radimo. Moj stav je da kuću treba graditi od temelja, naš glavni uslov je da svi mi možemo noramalno da radimo, a posle da se bavimo drugim pitanjima. Zato smo se zajednički upustili u tu borbu da nam se omogući samo da obavljamo svoj posao bez straha od hapšenja i deportovanja kad pređemo granicu EU. Sada mesec i po dana nakon štrajka svi sležu ramenima i kažu šta bude biće - rekao je Tošić.

Problemi zbog EES sistema Problemi vozača Zapadnog Balkana koji voze na teritoriji EU počeli su od 12. oktobra prošle godine kada je uveden novi sistem evidentiranja ulazaka/izlazaka (EES) na protor Šengena i koji će s punim kapacitetom profunkcionisati 10. aprila. Po ovom sistemu građani trećih zemalja (Srbija, BiH, Crna Gora, Severna Makedonija) imaju pravo da na prostoru EU borave najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Svaki prelazak granice se elektronski evidentira i kad dođe do prekoračenja vozači se privode i deportuju uz zabranu ulaska u zemlje EU što im praktično onemogućava rad duže od 90 dana. Ukoliko vozač pređe da radi za, recimo slovenački firmu, on dobija sve potrebne papire za neometani posao bez obzira čiji pasoš ima u džepu.

I srpski vozači imaju probleme

Na naše pitanje kakva je trenutna sitacija sa srpskim vozačima koji rade u međunarodnom transportu da li su provere, hapšenja i deportovanja malo smanjena on ističe da i srpski vozači imaju probleme.

- U Bosni je katastrofa, ali problem imamo i mi. Što se tiče BiH oni imaju "geografski problem" jer je njima Hrvatska jedina kopnena granica sa Šnegenom. Hrvatska granična policija gleda po matičnom broju retroaktivno proverava šest meseci unazad i zato sada imamo situaciju da se svakog dana vraća po 100 i više bosanskih kamiona sa granice zato što su svi vozači u prekoračenju od prospisanih 90 dana. Nama je donekle lakše, jer mi imamo više izlaza - Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku, pa EES sistem još uvek nije umrežen, gledaju i oni dane ali koje imamo kod njih, pa se tako prolazi. Ali, i to će se promeniti od 10. aprila kada više ni jedan srpski vozač neće moći da pređe granicu ka Šengenu zbog prekoračenja broja dana - kaže Tošić.

On upozorava da nas već od 10. aprila očekuje potpuni kolaps drumskog transporta u svakom pogledu.

- Ja ne vidim da iko ima rezervni plan. Većina vozača kod nas radi za minimalnu zaradu s tim što varira način plaćanja. Neko plaća po dnevnicama, neko po učinku ili po pređenom kilometru, a vozač ako ne radi on nema ništa. Zato postoji opravdana bojazan kod nas šta će biti ako zbog prekoračenja dana u EES sistemu nećemo moći da radimo. A, ja i moje kolege moramo da razmišljamo o sebi i svojim porodicama - istakao je on.

Želim da ostanem, ali...

Tošić naglašava da je bio prvi među vozačima koji nije ni razmišljao da ode iz Srbije i počne da radi za prevoznika iz EU, ali kako dani prolaze sve više razmišlja o tome. On je svestan da su i kompanije u problemu, ali vozači moraju da misle i na sebe kad niko drugi neće.

- Ja lično bih želeo po svaku cenu da izbegnem da odem i da radim za neku prevozničku kompaniju iz EU, jer znam da uslovi za rad vozača ni tamo nisu sjajni. Uz to vi ste uvek stranac u tuđoj zemlji, uslovi rada će biti i gori nego ovde, ali svi mi imamo neke obaveze - nego ima kredite, neko školuje decu... Ja sam svom poslodavcu otvoreno rekao da je 1. april krajni rok da mi kaže šta da radim. Ako ne može da mi pomogne da se ja snalazim kako znam i umem. Ja želim da ostanem u Srbiji, ali moram da mislim na sebe i svoju porodicu - naglasio je Tošić.

On ističe da se problemi vozača delimično prelivaju na poslodavce, ali da sve zapravo ide preko leđa vozača kojih je inače sve manje u Srbiji.