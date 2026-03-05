Slušaj vest

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić najavio je da će predstavnici prevoznika svih država Balkana u petak definisati zajednički konačni odgovor na probleme sa kojima se suočavaju zbog pravila o boravku vozača na teritoriji EU.

Peulić je rekao da se zahtevima prevoznika pridružila i Albanija, navodeći da će koordinatori definisati odgovor isključivo država Balkana.

Kada je reč o poskupljenju nafte, odnosno goriva zbog krize na Bliskom istoku, Peulić je istakao da rast cene goriva lančano dovodi do drugih poskupljenja.

Pojasnio je da su negativni efekti poskupljenja manji za prevoznike koji imaju ugovore sa kompanijama koji sadrže klauzulu o dizel gorivima.

- Većina naših kompanija ima takve ugovore sa evropskim kompanijama - rekao je Peulić.

On je rekao i da je BiH jedina zemlja u Evropi koja nema povrat PDV-a i da su prevoznici pre 14 meseci tražili da se to pitanje reši.