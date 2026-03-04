Slušaj vest

Član Upravnog odbora poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije, Dušan Nikolić rekao je danas da je doneta odluka da se, zbog nerešenog problema dužine boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengen sporazuma, 14. aprila blokiraju teretni granični prelazi.

On je za Betu rekao da je od 10. april predviđena puna primena sistema ulaz/izlaz (EES) i pravila 90/180, što znači da vozači kamiona ne mogu duže da borave u zemljama Šengena od 90 dana u periodu od šest meseci.

- Ostavili smo dovoljno dug period da se otkaže protest, ako se u međuvremenu nađe rešenje u razgovorima sa Evropskom komisijom - (EK), rekao je Nikolić.

Dodao je da, u slučaju da od 10. aprila počne masovnije oduzimanje kamiona, a vozači koji su prekoračili dozvoljeni period boravka u zemljama Šengenskog sporazuma, budu deportovani u zemlje iz kojih potiču, protest će početi i ranije.

Istakao je da će Transportna zajednica pokušati da usaglasi termin blokade sa vozačima Bosne i Hercegvine (BiH), a da će, ako Crna Gora ne bude učestvovala u protesu, blokirati izalaze prema toj državi i Severnoj Makedoniji.

Nikolić je rekao da je predlog Hrvatske da produži boravak vozačima iz drugih zemalja, ako voze robu za firme u toj zemlji dobar, ali da to zahteva dugu izmenu zakonskih propisa.

Foto: Edvard Molnar/MTI

EU je početkom oktobra 2025. uvela EES sistem koji automatski na granici registruje ulazak i izlazak vozača iz određene zemlje, a uz to izjednačen im je staus sa turistima jer u toku šest meseci mogu najviše da provedu u Šengen zoni 90 dana čime im je prepolovljeno radno vreme.

EK je najavila izmenu viznog režima krajem janura ove godine, nakon četvorodnevnog protesta vozača Srbije, BiH i Crne Gore, ali konkretno rešenje problema još nije doneto. Za EES i pravilo 90/180 probni period traje do 10. aprila, a uvedeni su, kako je objasnila EU, da bi se sprečio ulazak migranata.

Do uvođenja tog sistema kontrola dužine boravka vozača kamiona je obavljana preko pečata u pasošima i nije bila striktna.

Podsećamo, prema pisanju medija u BiH, plenum Konzorcijuma "Logistika BiH" najavio je blokade granica 12. marta ukoliko se ne reši problem boravka vozača u EU.

Prevoznici su poručili da će, ukoliko se do 10. marta ne postigne konkretno i operativno rešenje problema boravka profesionalnih vozača u državama Evropske unije, 12. marta biti pokrenute blokade svih graničnih prelaza Bosne i Hercegovine.

- Ova odluka nije politička. Ona je egzistencijalna - navodi se u saopštenju.