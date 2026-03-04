Prevoznici najavile novi štrajk: Tačno ovog datuma ponovo će stati teretni saobraćaj na granicama ka EU
Član Upravnog odbora poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije, Dušan Nikolić rekao je danas da je doneta odluka da se, zbog nerešenog problema dužine boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengen sporazuma, 14. aprila blokiraju teretni granični prelazi.
On je za Betu rekao da je od 10. april predviđena puna primena sistema ulaz/izlaz (EES) i pravila 90/180, što znači da vozači kamiona ne mogu duže da borave u zemljama Šengena od 90 dana u periodu od šest meseci.
- Ostavili smo dovoljno dug period da se otkaže protest, ako se u međuvremenu nađe rešenje u razgovorima sa Evropskom komisijom - (EK), rekao je Nikolić.
Dodao je da, u slučaju da od 10. aprila počne masovnije oduzimanje kamiona, a vozači koji su prekoračili dozvoljeni period boravka u zemljama Šengenskog sporazuma, budu deportovani u zemlje iz kojih potiču, protest će početi i ranije.
Istakao je da će Transportna zajednica pokušati da usaglasi termin blokade sa vozačima Bosne i Hercegvine (BiH), a da će, ako Crna Gora ne bude učestvovala u protesu, blokirati izalaze prema toj državi i Severnoj Makedoniji.
Nikolić je rekao da je predlog Hrvatske da produži boravak vozačima iz drugih zemalja, ako voze robu za firme u toj zemlji dobar, ali da to zahteva dugu izmenu zakonskih propisa.
EU je početkom oktobra 2025. uvela EES sistem koji automatski na granici registruje ulazak i izlazak vozača iz određene zemlje, a uz to izjednačen im je staus sa turistima jer u toku šest meseci mogu najviše da provedu u Šengen zoni 90 dana čime im je prepolovljeno radno vreme.
EK je najavila izmenu viznog režima krajem janura ove godine, nakon četvorodnevnog protesta vozača Srbije, BiH i Crne Gore, ali konkretno rešenje problema još nije doneto. Za EES i pravilo 90/180 probni period traje do 10. aprila, a uvedeni su, kako je objasnila EU, da bi se sprečio ulazak migranata.
Do uvođenja tog sistema kontrola dužine boravka vozača kamiona je obavljana preko pečata u pasošima i nije bila striktna.
Podsećamo, prema pisanju medija u BiH, plenum Konzorcijuma "Logistika BiH" najavio je blokade granica 12. marta ukoliko se ne reši problem boravka vozača u EU.
Prevoznici su poručili da će, ukoliko se do 10. marta ne postigne konkretno i operativno rešenje problema boravka profesionalnih vozača u državama Evropske unije, 12. marta biti pokrenute blokade svih graničnih prelaza Bosne i Hercegovine.
- Ova odluka nije politička. Ona je egzistencijalna - navodi se u saopštenju.
Biznis Kurir/eKapija