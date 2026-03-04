Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,3938 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, odnosno na sredu 3. mart, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Kada je u pitanju američki dolar zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je za nijansu slabiji tačnije za 0,6 odsto i iznosi 101,2452 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za dva odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,3 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,3 odsto.