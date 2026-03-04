Slušaj vest

Nikola Đukić, predsednik Izvršnog odbora UNIQA neživotnog osiguranja, učestvovao je na ovogodišnjem Kopaonik biznis forumu na panelu „Infrastruktura i povezanost: temelj održivog rasta“.

Govoreći o značaju infrastrukturnih ulaganja za dugoročni razvoj, Đukić je istakao da su adekvatno upravljanje rizicima i održivost projekata ključni faktori njihovog uspeha. Osvrnuvši se na ulogu osiguranja u realizaciji ovakvih projekata, naglasio je da osiguranje danas predstavlja standardni element ugovornih odnosa između investitora i izvođača radova.

Foto: GORAN ZLATKOVIC/GORAN ZLATKOVIC

„Pored osiguranja radova i odgovornosti prema trećim licima, redovno se ugovaraju i polise profesionalne odgovornosti projektanata i nadzora, kao i osiguranje mašina, čime se obezbeđuje sveobuhvatna zaštita svih učesnika i ključnih elemenata projekta“, istakao je Đukić. On je dodao da savremeni pristup osiguranju infrastrukturnih projekata podrazumeva integrisano sagledavanje rizika – od faze planiranja i izgradnje do faze eksploatacije – uz primenu međunarodnih standarda i snažnih reosiguravajućih kapaciteta. Tokom diskusije razmatrana je i uloga digitalizacije, veštačke inteligencije i novih tehnologija u unapređenju bezbednosti infrastrukturnih projekata. Primena naprednih alata omogućava preciznije procene rizika, bržu obradu podataka i unapređenje preventivnih mehanizama, čime se dodatno jača sigurnost velikih investicija.

Foto: GORAN ZLATKOVIC/GORAN ZLATKOVIC

„Upotreba novih tehnologija na gradilištima, kao što su dronovi, omogućava brzu i detaljnu inspekciju terena, dok IoT senzori prate ključne parametre poput vibracija, vlage i temperature, čime se potencijalni problemi mogu uočiti pre nego što izazovu ozbiljne štete. Veštačka inteligencija analizira prikupljene podatke u realnom vremenu, predviđa moguće rizike i pomaže osiguravačima da donesu preciznije odluke“, zaključio je Đukić.

Poseban akcenat stavljen je na održivost i usklađenost sa ESG principima, koji postaju sastavni deo velikih investicionih projekata. Đukić je ukazao na to da se procena rizika sve više povezuje sa klimatskim scenarijima, energetskom efikasnošću i dugoročnim uticajem na zajednicu, čime se doprinosi otpornosti infrastrukture i stabilnosti finansijskog sistema.

Foto: GORAN ZLATKOVIC/GORAN ZLATKOVIC

„UNIQA grupa je prva kompanija koja je implementirala ESG standarde prilikom procene i preuzimanja rizika. U skladu sa tim, 2024. godine osnovana je kompanija „UNIQA Sustainable Business Solutions”, koja svojim klijentima u Austriji i Centralno-istočnoj Evropi pruža konsultantske usluge u vezi sa uvođenjem ESG standarda i izgradnji otpornosti na klimatske promene i praćenje njihovog sistema održivosti. Integrišući inovacije, upravljanje rizicima i ekološku odgovornost, UNIQA Sustainable, sa timom od preko 50 stručnjaka za inženjering rizika i održivost, omogućava klijentima da proaktivno identifikuju i ublaže nove rizike pomažući im da pronađu adekvatne odgovore i strategiju za ublažavanje gubitaka i tako obezbede održivost poslovanja u budućnosti.Posebna poslovna jedinica sa fokusom na klijente UNIQA zemlje jugoistočne Evrope (Bugarska, BIH, Hrvtska, Crna Gora, Rumunija i Srbija) formirana je prošle godine “, dodao je Đukić.

Foto: GORAN ZLATKOVIC/GORAN ZLATKOVIC