Pre dve godine javnost je uzburkao rani javni uvid u Prostorni plan područja posebne namene za Avalu i Kosmaj, i to, kako se sada čini, ne bez osnova. Naime, udruženje "Naša mesna zajednica" tvrdilo je tada da dokument daje mogućnost istraživanja i eksploatacije ruda na prostoru između ove dve beogradske planine. Stručnjaci i predstavnici vlasti su potom za medije objašnjavali da je zabunu izazvala bila stara mapa priložena uz dokument, na kojoj su zapravo prikazane samo istorijske lokacije rudnika.

Ipak, novi, ažurirani nacrt Prostornog plana Avala–Kosmaj, koji je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije dala na uvid javnosti do 31. marta, pokazuje da se na ovom prostoru ipak mogu, i da će se očigledno i vršiti geološka istraživanja.

U dokumentu koji su izradili Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Urbanistički zavod Beograda i GeoGIS konsultanti doo, stoji da su primedbe dostavljene u toku ranog javnog uvida većinom bile vezane za zabrinutost za očuvanje životne sredine, kulturno-istorijskih vrednosti i eksploatacije rudnih resursa, te da su "primedbe prihvaćene i uvažene i u tom smislu definisana planska rešenja".

Odobreno istraživanje mineralnih resursa

Međutim, nadalje se eksplicitno navodi da je Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo istraživanje mineralnih resursa na lokacijama Zelene Bare i Stojnik.

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, sektor za geologiju i rudarstvo, odobrilo je u obuhvatu Prostornog plana izvođenje geoloških istraživanja mineralnih resursa, eksploataciona polja i overene rezerve. Aplikanti za istraživanje su preduzeće Konstantin Resources doo, Beograd, lokalitet Zelene Bare (Au, Ag, Cu, Fe, Pb, Zn) i preduzeće Electrum Discovery doo, Beograd, lokalitet Stojnik (Au, Cu, Ag, Pb, Zn) – stoji u dokumentu.

Navodi se da je kompletan spisak dat u Uslovima Ministarstva rudarstva i energetike za izradu Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika Avala - Kosmaj (broj 000209315/2023 od 29.07.2024. godine), koji su, kako stoji, sastavni deo dokumentacione osnove Prostornog plana (ali ih u ovom dokumentu nema).

Firma Konstantin Resources je, podsetimo, u procesu preuzimanja od strane australijske rudarske kompanije Middle Island Resources, koja je u septembru prošle godine postala vlasnik 14 licenci za istraživanje ruda u Srbiji, na čak 62.000 hektara, što je više nego što ijedna druga kompanija ima u našoj zemlji.

Traže zlato i srebro

Druga firma, Electrum Discovery, je kanadska kompanija koja već traži zlato u Timočkoj krajini, a nedavno je, kako je prenela eKapija, sa australijskom kompanijom MinRex Resources Ltd postigla sporazum o spajanju, čime će biti formirana nova kompanija usmerena na istraživanje zlata i bakra u Srbiji.

Plan takođe navodi i da su overene rezerve krečnjaka (preduzeće Kosmaj put doo, Mladenovac, lokalitet Košutica) i jedno eksploataciono polje žive koje nije aktivno (Zavod Jovan Žujević, lokalitet Šuplja stena).

Na prostoru Prostornog plana Ministarstvo je odobrilo i izvođenje geoloških istraživanja i overilo rezerve podzemnih voda.

U planu nadalje stoji i da Prostorni plan štiti arheološki značajna područja, poput centralne zone rimskih kosmajskih rudnika olova i srebra u ataru sela Babe, Guberevac, Stojnik i Parcani.

Plan navodi da su ostaci neaktivnog rimskog rudnika gvožđa, olova i srebra isključivo u funkciji prezentacije bogatog arheološkog nasleđa i istorije rudarstva u Srbiji i da imaju potencijal kao geološka atrakcija kroz uspostavljanje itinerera "Putevima rudarstva – Metalla Tricornesia", ali da tu nije dozvoljeno aktiviranje rudnika u smislu eksploatacije rude.

U planu je pomenut i školski rudnik "Crveni Breg – Avala" u Pinosavi, opština Voždovac, gde se planira formiranje naučno-obrazovnog i turističkog kompleksa za proučavanje istorije rudarstva u ovom području, uključujući i obližnje lokacije "Šuplja stena" i "Ripaňska klisura".

Zatvoreni rudnik olova, cinka i srebra koristi se isključivo za praktičnu nastavu Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i istaknuto je da eksploatacija rude ovde nije dozvoljena.

Prostorni plan Avala–Kosmaj pokriva ukupno 453 km² i 24 naselja u četiri beogradske opštine – Barajevo, Voždovac, Mladenovac i Sopot.