Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,3807 dinara, što predstavlja minimalnu promenu u poređenju sa utorkom, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

U odnosu na period od pre mesec dana, dinar je zadržao isti nivo prema evru, dok je na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Kada je reč o dolaru, zvanični kurs dinara danas je slabiji za 0,7 odsto i iznosi 100,5919 dinara za jedan dolar.

Posmatrano u odnosu na prethodni mesec, dinar je prema dolaru oslabio za 1,2 odsto, dok je na godišnjem nivou jači za 11,8 odsto. Od početka godine zabeležen je pad od 0,7 odsto u odnosu na američku valutu.