Tim Ekspa će u maju, povodom održavanja Specijalizovane izložbe 2027. godine, pokrenuti aplikaciju koja će omogućiti domaćim privrednicima i pojedincima da kreiraju sopstvene profile i stupe u kontakt sa stranim kompanijama sa kojima žele saradnju, a koje će u sistem unositi zemlje učesnice, izjavio je direktor prodaje „Expo 2027 Beograd“ Pavle Škerović.

- Privju aplikacije biće promovisan sutra u Hotelu Grand u okviru Kopaonik biznis foruma - rekao je Škerović na panelu Ekspo 2027. pod lupom: "Globalna razvojan paltforma ili najskuplja iluzija Srbije".

On je istakao da će aplikacija domaćim privrednicima pružiti mogućnost da označe oblasti industrije koje ih zanimaju, izaberu termine sastanaka, rezervišu konferencijske sale i zakažu susrete sa drugim privrednicima koji koriste aplikaciju.

- Aplikacija praktično profiliše sve što i privrednici žele i deluje kao meč-mejking - sistem će izbaciti kompanije koje odgovaraju profilu koji vi tražite - rekao je Škerović i dodao da će se uz sve na aplikaciji videti i kada određena kompanija planira da poseti Ekspo.

Generalni direktor preduzeća „Ekspo 2027 Beograd“ Danilo Jerinić naveo je da, od trenutka kada privrednik ili pojedinac uspostavi kontakt, dalji uspeh zavisi isključivo od ličnog angažmana.

Predstavnici preduzeća Expo poručili su da je cilj da se u aplikaciju uključi što veći broj privrednih subjekata, naglašavajući da je reč o nacionalnom projektu.

Direktor za međunarodne učesnike Ekspo 2027 Beograd Igor Kovačević podsetio je na rezultate koje je Dubai postigao zahvaljujući Ekspo izložbi, organizovanoj uprkos izazovima pandemije kovida-19, čime je pokazano da se i tako složen događaj može uspešno realizovati u ograničenim uslovima.

- Savremeni pravci razvoja destinacijske ekonomije idu ka tome da investicije, kao što je organizacija Ekspo izložbi, omogućavaju dalje i mnogo širi razvoj destinacije - rekao je Kovačević.

Kako je naveo, pravi razvoj Ekspo lokacije u Dubaiju započeo je tek sada, tri godine nakon završetka izložbe.

Dodao je da je zahvaljujući Ekspo izložbi Dubai doživeo snažan rast turizma nakon pandemije kovida-19, dok je evropskim zemljama bilo potrebno znatno više vremena za oporavak.

- Dubai je bio najbrže rastuća turistička destinacija posle kovida, sve ono što je Evropi trebalo godinu ili dve dana, oni su to završili u jednom ciklusu - rekao je on i dodao da to nije došlo tek tako i da to podrazumeva jedan ozbiljan razvoj destinacije, prenose domaći mediji.