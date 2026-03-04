Slušaj vest

Yettel Bank dostigla je veliki jubilej - 200.000 korisnika Bank MAX tekućeg računa. Ovaj važan trenutak obeležen je posebnim promotivnim aktivnostima, pa je tako jubilarni korisnik pored svih Bank MAX pogodnosti ostvario pravo i na iPhone 17 Pro Max. Takođe, šest Apple Watch Series 11 satova dodeljeno je korisnicima koji su se našli neposredno pre i posle 200.000. korisnika. „Ovih 200.000 korisnika su potvrda da smo na pravom putu - dokaz da je moguće rasti brzo, ali graditi dugoročno. Od prvog dana nismo želeli da budemo još jedna banka koja obećava, već banka koja ispunjava obećanja. Iza ovih ljudi stoji odluka da kažemo „ne“ proseku i veliko „da“ jednostavnom i fer bankarstvu, još boljim proizvodima i ambicioznijim planovima“, rekao je Aleksandar Bogdanović, predsednik Izvršnog odbora Yettel Bank.

Foto: Promo

Ovakav uspeh banke ne čudi, imajući u vidu da je Bank MAX zaista jedinstven tekući račun na tržištu uz koji nema naknada za mesečno održavanje računa, za dinarske transakcije u domaćem platnom prometu do 300.000 dinara i za podizanje novca na bankomatima bilo koje banke u Srbiji. Sve to, uz prenos zarade ili jednostavno uz minimalnu potrošnju od 30.000 dinara mesečno po debitnoj kartici.

Srećna korisnica koja će pored Bank MAX benefita uživati u korišćenju novog telefona je Vesna Tasić, a vlasnici novih satova su: Dragan Filipović, Danilo Vukotić, Milana Dimović, Ljubiša Lučić, Boris Klajnhamer i Aleksandar Stevanović.

Dostizanje 200.000 korisnika nije samo kvantitativni uspeh, već jasan signal da korisnici prepoznaju vrednosti koje Yettel Bank dosledno gradi. Pored porasta broja Bank MAX korisnika, napredak se ogleda i u ponašanju korisnika, Yettel Bank je prepoznata kao broj 1 ekspert u digitalnom bankarstvu, kao i lider u donošenju inovacija. Takođe, nalazi se na 3. mestu kada je u pitanju razmatranje izbora prilikom odabira banke. Kada govorimo o zadovoljstvu korisnika, NPS (Net Promoter Score) je u trećem kvartalu iznosio 44,6 čime se izdvaja i kao najviši na tržištu. Iz Banke dodaju da će i u narednom periodu nastaviti da razvijaju inovativne proizvode i promotivne aktivnosti, kako za nove, tako i za postojeće lojalne korisnike.