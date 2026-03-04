Slušaj vest

U nekim slučajevima promenjen je i sadržaj obrazaca, a neki su dopunjeni poljima koja se odnose na staž u inostranstvu.

Novi obrasci zahteva su takođe prilagođeni izmenama koje su u prethodnom periodu nastupile u zakonodavstvu Republike Srbije, a izmene su izvršene i u okviru spiskova dokaza koje stranke prilažu uz zahteve.

Jedna od promena je i ta što će, pored već postojećeg polja u koje su stranke upisivale svoj broj telefona, od sada kao kontakt moći da upišu i svoju mejl adresu.

Nisu izmenjeni obrasci potvrda o životu, kao ni oni iz oblasti matične evidecije koje preuzimaju i popunjavaju poslodavci.

Uvođenjem novih obrazaca broj od ukupno 190 obrazaca koji su se na sajtu Fonda nalazili u tri različite rubrike, ovim izmenama smanjen je na 62 i sada se nalaze u okviru rubrike pod nazivom "Zahtevi u vezi sa ostvarivanjem prava".

Obrazac za podneošenje zahteva za penziju Foto: PIO Fond

Kako navodi Fond PIO, strankama će biti jednostavnije snalaženje na sajtu Fonda PIO, a novi obrasci zahteva trebalo bi da doprinesu kraćem trajanju postupka, ukoliko budu unete sve potrebne informacije.