Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije blokirali su, u periodu od 26. do 30. januara, prelaze za teretni saobraćaj zbog strogih pravila EU o boravku u Šengen zoni.

- Srbija je u više navrata obaveštavala sve relevantne evropske organe o pravilu 90/180, a pre svega Evropsku komisiju, upućeno je i pismo (predsednici Evropske komisije) Ursuli fon der Lajen. To je zaista ogroman problem koji postoji ne od juče, već od 2014. godine otkada se država bavi rešavanjem ovog problema. Međutim, to je stvar koja je eskalirala približavanjem zona Šengena granicama Srbije - navela je Sofronijevićeva za RTS.

Na pitanje da li veruje u pronalazak rešenja, ministarka je rekla da je teško baviti se prognozama.

- Mislim da je naš stav čvrst, da će država do kraja istrajati i tražiti poseban status za naše profesionalne vozače jer oni nisu ni kriminalci, a često se prema njima tako ponašaju neki organi određenih evropskih zemalja. Nisu ni migranti, nisu ni turisti i to ne bi bio presedan u evropskom pravu. Tako da smatramo da su razlozi koji su navedeni dovoljno čvrsti i argumentovani. Ne zaboravite, ono što Evropu naročito može da zaboli, to je da će biti ugroženi lanci snabdevanja evropskih zemalja - istakla je Sofronijevićeva.

Prevoznici Zapadnog Balkana obustavili su blokade teretnih prelaza nakon što je Evropska komisija počela razmatranje mogućnosti uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače kamiona, koje bi im omogućile duži boravak u zemljama EU i nesmetano obavljanje posla.

Novi sistem ulaska i izlaska striktno ograničava boravak vozača iz zemalja van EU na 90 dana u periodu od 180 dana, pa zbog prirode posla profesionalni vozači ovaj limit dostignu veoma brzo, nakon čega im preti deportacija ili zabrana ulaska u EU. Prevoznici su ranije upozorili da primena pravila 90 od 180 dana i na profesionalne vozače ugrožava njihov rad i opstanak prevozničkih firmi u zemljama Zapadnog Balkana.

U predloženoj strategiji Evropske unije za vize, čija je radna verzija predstavljena 29. janaura u Briselu, konstatuje se da profesionalaci iz trećih zemalja, kao što su vozači kamiona, umetnici na turnejama, sportisti koji prisustvuju sportskim događajima, stručnjaci koji rade na prekograničnim projektima, radna snaga koja podržava industrije i usluge EU, imaju potrebu da borave u EU duže od dozvoljenog limita, bez namere trajnog nastanjivanja.