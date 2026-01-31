Slušaj vest

Posle pet dana štrajka kamiondžija i obustave rada teretnih terminala na svim graničnim prelazima ka Evropskoj uniji, prevoznici su juče u 15 sati prekinuli blokadu. Od jutros je uspostavljen redovan sabraćaj, a kamioni su krenuli preko granica.

Prema podacima iz AMSS od jutros nema dužih zadržavanja na većini graničnih prelaza. Na većini terminala na ulaz i izlaz teretnog saobraćaja čeka se maksimalno 30 minuta. Prema podacima granične policije Republike Srbije slična situacija je na svim prelazima od Kelebije do Batrovaca.

Kako je rekao Neđo Mandić, predsednik Udruženja za mešunarodni saobraćaj da je nađeno dobro rešenje za kamiondžije - vize će biti elektornske i dobijaće se brzo, a neće biti dodatnih administrativnih procedura.

Mandić je rekao da su prevoznici zadovoljni ponuđenim rešenjem koje je predstavljeno u okviru vizne strategije Evropske komisije.

Kako je naveo, predviđeno je uvođenje elektronskih viza koje će se dobijati brzo, bez odlaska u ambasade, što je ocenio kao jedno od prihvatljivih rešenja za probleme sa kojima se prevoznici suočavaju.

Foto: Marko Karović

Prema njegovim rečima, na sastanku je bilo i određenih dilema među prevoznicima, posebno u vezi sa prelaznim periodom do pune primene novih rešenja, koji bi mogao da traje i do dve godine. Međutim, kako je istaknuto, dobijena su uveravanja da u tom periodu vozači iz Srbije neće imati problema prilikom prelaska granica, niti će biti dodatnih administrativnih procedura ili evidentiranja.

Očekivanja od sastanka 3. februara

Prevoznici očekuju da na sastanku u utorak bude zvanično potvrđen dogovor, kao i precizirano postupanje kontrolnih organa u prelaznom periodu. Kako navode, prihvatanje njihovih zahteva i brza reakcija institucija ocenjuju se kao pozitivan pomak u višegodišnjim razgovorima sa Evropskom komisijom.

Mandić je naglasio da su time ostvareni ciljevi protesta i da nema razloga za nastavak blokada, koje su, kako je rekao, mogle da nanesu štetu privredi.

Foto: Tomislav Georgiev / Xinhua News / Profimedia

Tokom blokada bilo je obuhvaćeno ukupno 25 prelaza, a organizacija je, prema navodima prevoznika, bila složena i odvijala se u više smena. Mandić je posebno istakao saradnju sa policijom i carinskim organima, koja je doprinela da sve protekne bez incidenata.

Prevoznici navode i da su tokom blokada propuštana vozila sa lekovima i drugom robom od značaja za privredu, kako bi se izbegli veći poremećaji u proizvodnji i snabdevanju.