Kanjon reke Tare smatra se najdubljim kanjonom u Evropi, sa impresivnom dubinom koja na nekim mestima dostiže čak 1.333 metra.

Smešten u Crnoj Gori i delimično u Bosni i Hercegovini, ovaj kanjon je prirodni fenomen i jedna od najlepših destinacija Balkana. Njegova veličina i netaknuta priroda čine ga jedinstvenim u evropskim okvirima.

Kanjon formira reka Tara, desna pritoka Drine, koja vijuga kroz planinske masive i netaknutu prirodu. Ukupna dužina reke iznosi oko 146–149 kilometara, dok sam kanjon proteže se oko 78–80 kilometara.

Tara je poznata po svojoj kristalno čistoj vodi, a zbog svoje lepote često se naziva i "Suza Evrope".

Ono što čini Kanjon Tare posebnom destinacijom jeste njegova geološka i ekološka vrednost. Prosečna dubina kanjona je oko 1.070 metara, dok najdublji deo kod mesta zvanog Obzir dostiže 1.333 metra.

Zbog svoje prirodne vrednosti, kanjon je uvršten na Uneskovu listu svetske prirodne baštine, što ga dodatno ističe kao globalno značajno mesto.

Priroda i turizam

Kanjon Tare je dom bogatom biodiverzitetu. Na njegovim liticama i u šumama rastu retke i endemske biljke, dok se među stenama i rekama mogu videti razne životinjske vrste. Ovo područje je pravi raj za ljubitelje prirode, fotografe i istraživače. Njegova netaknuta lepota ostavlja snažan utisak na svakog posetioca.

Foto: Shutterstock

Osim prirodnih vrednosti, kanjon je popularan i kao avanturistička destinacija. Rafting niz Tarine brzake, planinarenje uz litice i posmatranje pejzaža sa vidikovaca samo su neki od razloga zbog kojih turisti dolaze iz celog sveta.

Najuzbudljiviji deo rafting ture obuhvata poslednjih 25–30 kilometara kanjona, gde reka stvara prave adrenalinske izazove.

U poređenju sa drugim evropskim kanjonima, Kanjon Tare ostaje najdublji. Dok Vikos kanjon u Grčkoj i Verdon u Francuskoj impresioniraju svojom lepotom, dubina Tare ih nadmašuje, čime potvrđuje svoj status prirodnog čuda Evrope.

Kanjon reke Tare nije samo najdublji kanjon u Evropi, već i destinacija koja spaja netaknutu prirodu, geološku moć i avanturistički turizam.