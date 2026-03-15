Poznata influenserka i svetska putnica Vana Bojović ponovno je privukla veliku pažnju javnosti objavom iz Kine. Na svom profilu podelila je video trosobnog stana u kineskom gradu Čongćingu, za koji je platila manje od 17 evra po noćenju.

- Za razliku od mnogih drugih destinacija, u Kini se zaista oseća odličan odnos cene i kvaliteta - napisala je Vanna.

U objavi navodi da taksi vožnje u Kini koštaju oko 5 evra, lokalni obroci 3-4 evra, dok su zapadnjačka jela u proseku oko 10 evra. Ulaznica za Kineski zid, uključujući prevoz, iznosi 16 evra, a pristupačnih stanova i hotela ima već za 20 evra.

Jeftin stan kao luksuzni penthaus

Stan se nalazi na 20. spratu nebodera, a Vanna ga je rezervisala preko platforme Trip.com, u sklopu ponude objekta "New Chongqing Orange B&B".

- Ovako je izgledao jeftin stan za 19 dolara (17 evra)! Prostran, moderan, s predivnim pogledom, u njemu bi bez problema moglo prespavati šest osoba - poručila je Vana.

Video prikazuje svetao, moderno uređen enterijer sa velikim panoramskim prozorima i pogledom na osvetljeni grad, što je izazvalo oduševljene reakcije pratilaca.

Jedan korisnik je komentarisao:

- Top izgleda! Bolje da ne komentarišem cenu.

Druga korisnica dodaje:

- Ovo bi negde drugde platila 500 evra! Moram posetiti ovaj grad.

Treći se našalio:

- Kod nas te 19 dolara izađu one vode i maramice što te dočekaju - prenosi Dnevno.

Da li je Kina zaista jeftina ili samo izgleda tako turistima

U komentarima se otvorila rasprava o realnim troškovima života u Kini. Jedna korisnica koja tamo živi već 12 godina ističe da Kina nije nužno jeftina:

- Kao turista dobiješ utisak da je sve povoljno. Ali živeti ovde kao stranac i zadržati evropski standard života – to košta. Rente, škole, vrtići, zdravstveno osiguranje – sve je to znatno skuplje nego u Evropi.

Ističe da je razlika u percepciji ogromna: turistima je pristupačno, stanovnicima ekstremno visoko.