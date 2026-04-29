Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će nove desetina hiljada tona nafte biti puštene iz rezervi.

"Mi nadopunjujemo te rezerve nafte, ali to morate da platite, jer mi to ne možemo sad da naplatimo iz cene. Nama sad fali 17 miliona evra da ono što smo već dali nadomestimo", rekao je Vučić.

On je istakao da je nadoknađivanje razlike u ceni već dogovoreno.

"Nije problem, dogovorio sam, to je razlika cene već sada. Dogovorio sam sa Sinišom Malim, uradićemo to", rekao je predsednik.

Istakao je da, zbog toga što imamo rafineriju koja pravi kerozin imamo manje problema nego drugi.

"Zato mi imamo manje problema nego što imaju velike svetske sile koje uskraćuju po 20.000 letova, najmoćnije kompanije. Sve mesečno se smanjuje. Mi ne smanjujemo", ukazao je Vučić.

On je istakao da se ono zbog čega su ga ismevali ispostavilo kao važno, a to su rezerve.

"Rezerve, rezerve, rezerve, punite rezerve, svi punite rezerve. Mi još nismo dirnuli u vojne rezerve, a kerozina imamo dosta u vojnim rezervama. A uspevamo inače sve da pokrijemo. I ovde nam je ova britanska kompanija mnogo pomogla. I naravno NIS. Naravno, NIS je od ključnog značaja. Funkcionisanje NIS-a je od ključnog značaja za nas, za stabilnost", rekao je Vučić. Dodao je da u maju mora da se reši pitanje NIS-a i da je jutros razgovarao sa Žoltom Hernadijem iz MOL-a.

"Sve teče normalno. On će imati dodatne razgovore sa Rusima, dodatne razgovore sa Arapima", rekao je Vučić.

Izrazio je očekivanje da nova mađarska vlada neće imati ništa protiv nastavka procesa prodaje NIS-a.

"Pre svega, to je privatna kompanija, interes je privatne kompanije, a siguran sam da je interes države i uveren sam da to gospodin Mađar razume. Ali mi to moramorešiti u narednih 20 dana", rekao je predsednik Vučić.