"TO JE BUKVALNO POKLON POLJOPRIVREDNICIMA" Vučić: U narednih sedam dana cena nafte za njih biće 181 dinar, a dalje će ići do 184 maksimalno
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom predstavljanja energetskih mera istakao je kolike će biti cene nafte za poljoprivrednike.
- Mere za poljoprivrednike, sada da ne objašnjavam, 179 dinara je litar nafte za poljoprivrednike. Najviše su koristili i veoma je važno. Za njih će cena biti do petka 181 dinar. A dalje će ići do 184 dinara maksimalno. To je bukvalno poklon poljoprivrednicima - kazao je on.
Foto: Marko Karović
Vučić dodaje da ako se ovo nastavi, mi ćemo do kraja godine imati 1,3 milijarde evra minus, ali da možemo izdržati dva ili tri meseca.
- Za dalje bi morali da koristimo devizne rezerve. Posebno sam ponosan na ovo što je bukvalno poklon poljoprivrednicima. To je razlika 31 dinar, neverovatna razlika u ceni - rekao je on.
