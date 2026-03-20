Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom predstavljanja energetskih mera istakao je kolike će biti cene nafte za poljoprivrednike.

- Mere za poljoprivrednike, sada da ne objašnjavam, 179 dinara je litar nafte za poljoprivrednike. Najviše su koristili i veoma je važno. Za njih će cena biti do petka 181 dinar. A dalje će ići do 184 dinara maksimalno. To je bukvalno poklon poljoprivrednicima - kazao je on.

Vučić dodaje da ako se ovo nastavi, mi ćemo do kraja godine imati 1,3 milijarde evra minus, ali da možemo izdržati dva ili tri meseca.