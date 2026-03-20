Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom predstavljanja energetskih mera istakao je kolike će biti cene nafte za poljoprivrednike. 

- Mere za poljoprivrednike, sada da ne objašnjavam, 179 dinara je litar nafte za poljoprivrednike. Najviše su koristili i veoma je važno. Za njih će cena biti do petka 181 dinar. A dalje će ići do 184 dinara maksimalno. To je bukvalno poklon poljoprivrednicima - kazao je on.

Vučić predstavlja energetske mere Foto: Marko Karović

Vučić dodaje da ako se ovo nastavi, mi ćemo do kraja godine imati 1,3 milijarde evra minus, ali da možemo izdržati dva ili tri meseca.

- Za dalje bi morali da koristimo devizne rezerve. Posebno sam ponosan na ovo što je bukvalno poklon poljoprivrednicima. To je razlika 31 dinar, neverovatna razlika u ceni - rekao je on.

