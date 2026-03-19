Na sastanku će biti reči o rešenjima kako sutra cena goriva na pumpama ne bi bila drastično uvećana.

Vučić je pozvao građane da ne paniče, i da imamo najveće rezerve nafte u regionu.

- Samo molim građane da nam pomažu a ne odmažu paničnim reakcijama, i nikad nisam lagao nikog u Srbiji, imamo rezerve i kad kažem da imamo, onda imamo! I neću da cene idu gore, da pravimo spiralu inflacije, ne pada mi na pamet. Sve ono što smo čuvali u fiokama i sanducima, što smo skupljali i štedeli sada ćemo da izbacimo!

- Proporcionalno potrošnji i broju stanovnika imamo najveće rezerve u regionu, samo jedna zemlja ima koliko i mi, rekao je Vučić dodajući da je danas razgovarao o pitanju Gasproma i MOL-a s Orbanom.

Vučić je u Inđiji, nakon ceremonije obeležavanja početka radova na izgradnji Centra za inovacije u Srbiji japanskog proizvođača automobilskih guma Tojo Tajer, odgovarajući na pitanja novinara, kazao da nije problem samo to što je na svetskom nivou cena danas između 112,2 i 116 dolara po barelu i dodao da su problem kotacije.

- Nama po prvi put u istoriji kotacije, za dizel, idu na preko 1.300. To nikada u istoriji nismo imali, a mi sutra moramo da odredimo cenu koja je nemoguća. To će ići na realnih 250 dinara za dizel, možda i preko. Govorimo o realnoj ceni, a kod nas je 208 dinara - kazao je Vučić.

Kako je dodao, već su smanjene za 20 odsto učešće naše akcize, odnosno sa 74 na 59 dinara.

- Sada tražimo pravni okvir. Ja nemam taj problem da kažem da mi je važnije hoće li narod imati naftu i hoće li narod imati hleba i mleka i svega drugog ili ćemo neku normu morati da tumačimo drugačije. Ako bude neko morao donositi takvu odluku, to ću ja da budem. Ali čini mi se da ćemo naći kroz Zakon o trgovini i član 39 mogućnost za nas da usko tumačeći tu normu sebi obezbedimo mogućnost da dodatno spuštamo akcizu, da dodatno spuštamo učešće države u profitu od nafte i naftnih derivata - rekao je Aleksandar Vučić.

Ističe da je problem i to što nafte nema ni da se kupi.

Kako je dodao, rešenje Srbije će se tražiti kroz kombinaciju rezervi i refakcije akciza.

- Mi ćemo danas dati nalog da 40.000 tona nafte, dakle dizela izdvojimo iz naših rezervi - 40.000 tona nafte da odmah izdvojimo. Imamo oko 270.000 tona samo u državnim rezervama ne govorimo u operativnim rezervama NIS-a, ne govorimo o Vojsci Srbije, ali danas već izlazimo sa 40.000 tona iz rezervi - kazao je Vučić.

Kako je dodao, upravo zbog ovakvih situacija su se u poslednje tri godine prikupljale rezerve koje su u tom periodu uvećane za 72 odsto.

Vučić je pojasnio da refakcija akciza znači da naftaši preuzmu na sebe deo troškova onog sekunda kada oni izdaju taj račun i kada ga dostave državi.