To je najavio u svetlu priprema države za potencijalnu ekonomsku i energetsku krizu.

Kako je istakao, država već proverava stvarno stanje zaliha osnovnih proizvoda i energenata.

- Proveravamo koliko imamo kukuruza, brašna, ulja, graška i svega drugog. Hoću lično da vidim stanje - rekao je Vučić.

Podsetio je da je ranije utvrđeno da su postojale nepravilnosti u evidenciji zaliha.

- Imali smo situaciju da su nas lagali u brojevima, pa smo tek nakon inspekcije stvarno napunili rezerve - naveo je predsednik.

Fokus na strateške sektore i kompanije

Predsednik je ukazao i na, kako je rekao, pozitivne signale sa tržišta, gde domaće kompanije preuzimaju deo važnih sistema.

Pomenuo je i da se u javnosti pojavila informacija o preuzimanju delova Merkatora i Idee od strane domaćih firmi.

- Dobro je da se neke stvari vraćaju u srpske ruke - ocenio je Aleksandar Vučić.

Država planira kao da sledi najteži scenario

Vučić je poručio da država mora da planira kao da sledi najteži mogući scenario.

- Moramo da se ponašamo kao da je pred nama najveća kriza svih vremena. Ako je ne bude, bićemo srećni, ali moramo biti spremni - rekao je.

Predsednik je apelovao na građane da ne reaguju panično i da ne prave dodatni pritisak na tržište.

- Molim građane da pomažu, a ne da odmažu paničnim reakcijama koje ničemu ne vode - poručio je.

Vučić je naglasio da Srbija ima dovoljne rezerve energenata i osnovnih životnih namirnica.