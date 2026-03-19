SRBIJA VRAĆA VAŽNE KOMPANIJE U SVOJE RUKE! Vučić o Merkatoru i Idei i robnim rezervama: Lagali su nas u brojevima, hoću LIČNO DA VIDIM STANJE
To je najavio u svetlu priprema države za potencijalnu ekonomsku i energetsku krizu.
Kako je istakao, država već proverava stvarno stanje zaliha osnovnih proizvoda i energenata.
- Proveravamo koliko imamo kukuruza, brašna, ulja, graška i svega drugog. Hoću lično da vidim stanje - rekao je Vučić.
Podsetio je da je ranije utvrđeno da su postojale nepravilnosti u evidenciji zaliha.
- Imali smo situaciju da su nas lagali u brojevima, pa smo tek nakon inspekcije stvarno napunili rezerve - naveo je predsednik.
Fokus na strateške sektore i kompanije
Predsednik je ukazao i na, kako je rekao, pozitivne signale sa tržišta, gde domaće kompanije preuzimaju deo važnih sistema.
Pomenuo je i da se u javnosti pojavila informacija o preuzimanju delova Merkatora i Idee od strane domaćih firmi.
- Dobro je da se neke stvari vraćaju u srpske ruke - ocenio je Aleksandar Vučić.
Država planira kao da sledi najteži scenario
Vučić je poručio da država mora da planira kao da sledi najteži mogući scenario.
- Moramo da se ponašamo kao da je pred nama najveća kriza svih vremena. Ako je ne bude, bićemo srećni, ali moramo biti spremni - rekao je.
Predsednik je apelovao na građane da ne reaguju panično i da ne prave dodatni pritisak na tržište.
- Molim građane da pomažu, a ne da odmažu paničnim reakcijama koje ničemu ne vode - poručio je.
Vučić je naglasio da Srbija ima dovoljne rezerve energenata i osnovnih životnih namirnica.
- Kada kažem da imamo rezerve nafte i hrane, to znači da ih zaista imamo - rekao je predsednik, podsećajući na ranije situacije sa zalihama šećera koje su, kako je naveo, bile predmet špekulacija.