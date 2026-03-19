Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas na Konferenciji automobilske industrije 2026 u Budimpešti da je Srbija zemlja koja nudi konkurentne uslove, stabilno i predvidivo okruženje i koja je već prepoznata kao pouzdan partner u automobilskoj industriji.

- Država Srbija je u proteklim godinama sistematski radila na stvaranju stabilnog i konkurentnog investicionog okruženja za razvoj ovog sektora. Zahvaljujući vizionarskoj politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Srbija je uspela da stvori ambijent koji podstiče industrijski razvoj, privlači investicije i omogućava dugoročno jačanje domaće ekonomije- poručila je Mesarović na ovoj konferenciji, na kojoj je govorio i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto.

Foto: Ministarstvo privrede

Konferenciju organizuju Mađarska agencija za promociju investicija i Nemačko-mađarska industrijska i trgovinska komora, a na njenim marginama potpredsednica Vlade Srbije i ministarka trgovine će imati više sastanaka sa predstavnicima automobilskih kompanija.

Mesarović je zahvalila ministru Sijartu na pozivu da prisustvuje današnjoj konferenciji, navodeći da Srbija i Mađarska imaju izuzetno razvijene političke i ekonomske odnose, da je saradnja dve zemlje u poslednjim godinama dostigla istorijski najviši nivo, a snažne veze privreda predstavljaju važan stub stabilnosti i razvoja čitavog regiona.

Foto: Ministarstvo privrede

Mesarović je izrazila uverenje da će Srbija i Mađarska pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića i premijera Viktora Orbana, biti pokretač snage i razvoja ovog dela Evrope.

-Naše dve zemlje treba da budu ono što su odlučile, ekonomski jake i politički suverene države. Zato danas ne gradimo samo ekonomsko partnerstvo, već oblikujemo zajednički prostor stabilnosti, napretka i sigurne i mirne budućnosti za generacije koje dolaze”, poručila je Mesarović.

Zbog geografske blizine i dobrih infrastrukturnih veza, Mesarović je uverena da dve zemlje mogu zajedno da izgrade zdrav i stabilan lanac snabdevanja u automobilskom sektoru.

Foto: Ministarstvo privrede

Prema njenim rečima, od 2012. godine do danas, u Srbiji je u realizaciji više od 135 projekata u oblasti automobilske industrije, sa planiranim ulaganjem od oko pet milijardi evra i otvaranjem preko 64.000 novih radnih mesta. Najveća i najvažnija investicija u ovom sektoru je svakako Fiat Automobili Srbija, danas deo grupacije Stelantis, koja je ne samo donela značajne investicije već i privukla veliki broj proizvođača auto-delova u Srbiju, podvukla je Mesarović.

Danas se u Kragujevcu, istakla je, proizvode najnoviji modeli električnih i hibridnih vozila, a uz Stellantis, u Srbiji posluju i Bosch, Brose, Jonhson Electric, Leoni, Yura, Yazaki, Continental, Michelin i drugi.

Srbija je zemlja bogata resursima, a u razvoju proizvodnje električnih automobila posebno se ponosimo našim prirodnim bogatstvom, litijumom, koji nas svrstava među ključne igrače buduće energetske tranzicije, navela je Mesarović i naglasila da Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini sa Kinom, jednim od najvećih svetskih tržišta, sa Evroazijskom unijom, Turskom, Egiptom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i brojnim drugim državama, čime se otvaraju vrata tržištu od 2,8 milijardi potrošača.