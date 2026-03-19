- Zabrana se odnosi na izvoz dizela , benzina i sirove nafte svim vidovima transporta a produžili smo je kao jednu od mera kako bismo zaštitili gradjane i privredu od skoka cena nafte na svetskom tržištu koje i dalje traje. Dodatno, odlučili smo i da pustimo 40.000 tona dizela iz rezervi, kao dodatnu meru za zaštitu tržišta a koja će biti realizovana u narednim danima - izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ðedović Handanović navodi i da je cilj mera koje donosimo i koje smo donosili - kao sto je smanjenje akcize na gorivo u iznosu od 20% - zaštita domaćeg tržista od nestašica derivata nafte i skoka cena a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu usled konflikta na Bliskom Istoku i povećanja cene nafte od 40% poslednjih nedelja.

Odluka je doneta nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku i iranskog napada na najveće svetsko postrojenje prirodnog tečnog gasa Ras Lafan u Kataru.

U toku dana ili sutra održaće se vanredna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost kojom će predsedavati predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Jutros je objavljeno da će predsednik Vučić danas održati sastanke sa nadležnim ministarstvima i institucijama nakon što je objavljeno da je cena nafte dostigla neverovatnih 112 dolara po barelu.

Vanredna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost

Podsetimo, na svetskom tržištu vlada prava drama usled abnormalnog skoka cena nafte, koje su po barelu porasle na 112 dolara, nakon što su iranski mediji izvestili o vazdušnom napadu koji je pogodio postrojenje na najvećem svetskom nalazištu prirodnog gasa.

Referentna cena sirove nafte marke Brent dostigla je 112 dolara po barelu rano jutros u Aziji, što je za više od 5 odsto od cena u utorak, prenosi BBC.

Nagli porast usledio je nakon izveštaja da je pogođen iranski petrohemijski kompleks na gasnom polju Južni Pars.

Nekoliko sati kasnije, Katar je izvestio da je na industrijskom lokalitetu Ras Lafan pričinjena velika šteta nakon pretnji iz Irana.

I dalje ispod rekordnog nivoa

Iako je cena i nafte i gasa naglo porasla, ostala je ispod maksimuma viđenih ranije tokom sukoba, navodi Bi-bi-si i podseća da je nafta dostigla cenu od 116,78 dolara po barelu 9. marta.

Iransko ministarstvo za naftu saopštilo je da je požar u petrohemijskom kompleksu pod kontrolom, preneo je Tasnim, novinska agencija povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde.

Podsetimo, situacija na tržistu nafte i gasa je katastrofalna. Cena nafte je danas otisla na 112 dolara po barelu a bila je 65. Slovenija je uvela restrikcije na pumpama. Cena goriva na pumpama u Americi je već na 5 dolara.