Kuvajt je saopštio da je napad dronom u četvrtak zapalio drugu rafineriju nafte u maloj, naftom bogatoj zemlji, prenosi AP.

Požar je izbio u rafineriji Mina Abdulah.

"Timovi za hitne slučajeve i brzo reagovanje su odmah raspoređeni da obuzdaju i kontrolišu požar u skladu sa najvišim odobrenim bezbednosnim standardima", saopštila je agencija u objavi na Iksu.

Nije navedeno odakle je napad pokrenut, ali se dogodio nekoliko trenutaka nakon izveštaja o napadu dronom na rafineriju Mina Al-Ahmadi, udaljenu oko 11 kilometara.

Da podsetimo, ranije jutros je kuvajtska naftna kompanija objavila da je u četvrtak dron napao rafineriju Mina Al-Ahmadi, što je rezultiralo manjim požarom, izvestila je kuvajtska novinska agencija.

U napadu nije bilo povređenih.

Rafinerija nafte Mina Al-Ahmadi nalazi se oko 40 kilometara južno od glavnog grada Kuvajta.

Ranije u četvrtak, kuvajtske oružane snage izjavile su da vazdušna odbrana zemlje odgovara na "pretnje neprijateljskim raketama i dronovima".

Rafinerija je jedna od najvećih na Bliskom istoku, sa kapacitetom proizvodnje nafte od 730.000 barela dnevno.